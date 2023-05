Tesla a décidé d’augmenter ses prix dans plusieurs pays, quelques jours après avoir révélé son bilan trimestriel plutôt mitigé. Une décision qui risque de ne pas être sans conséquence pour ...

Tesla a décidé d’augmenter ses prix dans plusieurs pays, quelques jours après avoir révélé son bilan trimestriel plutôt mitigé. Une décision qui risque de ne pas être sans conséquence pour l’industrie automobile.

Les prix restent plus bas qu’au début de l’année

Au premier trimestre 2023, Tesla a enregistré une baisse de 24 % de ses bénéfices, qui se sont situés à 2,51 milliards de dollars. Pourtant, la firme a vu une hausse de 24 % de son chiffre d’affaires global, un décalage qui s’explique par la guerre des prix lancée par le constructeur au début de l’année, notamment en réponse au contexte économique défavorable.

Si les ventes de Tesla ont explosé en conséquence de cette décision, son bénéfice, lui, a logiquement chuté. L’entreprise d’Elon Musk semble vouloir ajuster ses prix à nouveau, à noter qu’il s’agit d’une pratique qu’elle met fréquemment en place, en tenant en compte des conditions du marché. Il y a quelques jours, le prix des Model S et X augmentaient aux États-Unis. Désormais, Tesla a élevé le coût de ses Model 3 et Y aux États-Unis, en Chine, au Canada et au Japon.

Outre-Atlantique, ils sont proposés à 250 dollars supplémentaires. Malgré cette hausse, le prix des véhicules électriques reste plus bas qu’au début de l’année, note CNBC.

Un impact sur l’industrie de l’électrique

Elon Musk a indiqué en avril que son entreprise viserait des volumes de vente plus importants plutôt que des marges plus élevées. Il a également précisé qu’il s’attendait à ce que Tesla « soit capable, avec le temps, de générer des profits significatifs grâce à l’autonomie ».

La gestion des coûts de ses véhicules par Tesla est suivie de près par toute l’industrie automobile, puisque le constructeur est le leader du marché de l’électrique, qui est en plein boom malgré la situation économique. En baissant significativement ses coûts, l’entreprise a mis la pression sur les autres constructeurs automobiles pour qu’ils proposent des véhicules électriques plus abordables malgré l’augmentation des coûts des matières premières.

L’entreprise doit d’autant plus faire attention que ses concurrents rattrapent progressivement le retard qu’ils avaient accumulé. Les constructeurs historiques comme General Motors, Ford ou Volkswagen multiplient leurs efforts pour conquérir le marché électrique, et cela paye. En outre, les entreprises spécialisées dans les véhicules électriques issues de Chine font également figure de rivales de plus en plus sérieuses.

Tous les constructeurs automobiles ne s’alignent pas forcément sur la réduction de prix engendrée par Tesla. William Li, PDG de Nio, a déclaré le mois dernier que son entreprise maintiendrait ses prix à un coût élevé.