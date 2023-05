Apple montre une fois de plus sa résilience dans un contexte macroéconomique défavorable. L’entreprise a fait mieux que prévu pour son deuxième trimestre de l’année fiscale 2023, avec notamment des ...

Apple montre une fois de plus sa résilience dans un contexte macroéconomique défavorable. L’entreprise a fait mieux que prévu pour son deuxième trimestre de l’année fiscale 2023, avec notamment des performances robustes de l’iPhone et des services.

Trimestre record pour les services de la marque à la pomme

La firme de Cupertino a enregistré un chiffre d’affaires de 94,8 milliards de dollars sur la période allant de janvier à mars. S’il s’agit d’une baisse de 3 % par rapport à l’année précédente, c’est mieux que les prédictions des analystes qui s’attendaient à un résultat avoisinant les 92,96 milliards de dollars. Les bénéfices nets de la société ont atteint 24,16 milliards de dollars, contre 25,01 milliards de dollars l’année dernière.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ces baisses s’expliquent par le ralentissement économique après une période de covid-19 marquée par la croissance exponentielle des géants de la tech. À noter la très belle performance de l’iPhone, dont les ventes ont atteint 51,33 milliards de dollars au lieu des 49 milliards attendus.

Ce trimestre voit également la plus belle performance jamais enregistrée des services de la marque à la pomme, qui incluent l’App Store, Apple Music, Apple TV+, ou encore iCloud. Le chiffre d’affaires de cette division a augmenté de 5,5 % à 20,9 milliards de dollars.

« Nous sommes heureux d’annoncer un record historique pour les services et un record pour l’iPhone au mois de mars, malgré un environnement macroéconomique difficile, et de voir notre base installée d’appareils actifs atteindre un niveau record », s’est félicité Tim Cook, le PDG de l’entreprise.

Apple continue sa progression en Inde

En revanche, les ventes de Mac et d’iPad ont drastiquement chuté, comme le prévoyait Apple. Cela reflète les grandes difficultés rencontrées par le secteur du PC alors que les consommateurs sont bien plus cautionneux avec leurs dépenses. Les ventes de Mac ont baissé de plus de 31 % pour atteindre un peu plus de 7,17 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires généré par les iPad a diminué de près de 13 % à 6,67 milliards de dollars.

Pour la période allant d’avril à juin, Apple s’attend à une baisse de ses revenus similaire à celle enregistrée sur le deuxième trimestre, en supposant que « les perspectives macroéconomiques ne se détériorent pas », a précisé Luca Maestri, le directeur financier de l’entreprise. Il prévoit en outre des vents contraires dans la publicité numérique et les jeux mobiles.

À noter la très bonne performance enregistrée par la firme de Cupertino en Inde, où elle multiplie ses efforts de déploiement, non seulement d’un point de vue manufacturier mais également pour y conquérir de nouveaux utilisateurs. Il y a peu, Tim Cook s’est même rendu dans le pays pour inaugurer le premier Apple Store. En revanche, les ventes de la société ont chuté d’environ 3 % en Chine.

Tim Cook se montre prudent concernant l’IA

Interrogé sur de potentiels licenciements, le PDG d’Apple a affirmé que son entreprise n’allait pas dans le même sens que les autres géants de la tech comme Meta, Google ou Amazon qui ont supprimé des milliers de postes. Afin de réduire ses dépenses, Apple a mené un vaste gel des recrutements, ce qui lui permet de se maintenir à flot sans devoir se séparer de ses employés.

Sans grande surprise, Cook a également évoqué le sujet sur toutes les bouches au sein de la Silicon Valley, l’intelligence artificielle. Si des entreprises comme Google et Microsoft se sont lancées dans une course effrénée pour intégrer cette technologie dans leurs produits, Apple reste très discrète à ce sujet.

Le PDG a indiqué que l’entreprise a exploité l’apprentissage automatique ainsi que d’autres techniques d’IA pour développer des fonctions telles que la détection des accidents et la surveillance de la fréquence cardiaque. Il explique qu’Apple continuera de l’intégrer dans ses produits « de manière très réfléchie ». Cook s’est néanmoins montré très prudent, affirmant qu’« il est très important de délibérer et de réfléchir » car « un certain nombre de questions doivent être réglées ».

Les prochains mois s’annoncent déterminants pour Apple, qui devrait présenter son tout premier casque de réalité mixte à la WWDC. La firme signera sa première entrée dans un nouveau marché depuis l’Apple Watch en 2015.