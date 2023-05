Il y a presque trois ans, Digilinx, maison mère des BigBoss, prenait une participation majoritaire au capital de Proximum365, leader européen de la convention d’affaires dans le secteur de l’industrie. ...

Il y a presque trois ans, Digilinx, maison mère des BigBoss, prenait une participation majoritaire au capital de Proximum365, leader européen de la convention d’affaires dans le secteur de l’industrie. Le 24 avril, elle a annoncé le rachat de l’intégralité des parts restantes de l’entreprise. Pour marquer cette étape significative, le groupe se rebaptise Business & Co.

Développer des briques technologiques supplémentaires

« En 2020, Proximum365 était surtout une société qui organisait des événements dans des domaines comme le spatial, le nucléaire, la R&D, l’innovation… », se souvient Hervé Bloch, CEO de Business & Co.

Outre cette activité, la start-up avait un autre pied dans le secteur de l’événementiel grâce à Vimeet, sa solution de digitalisation d’événements one-to-one et Vimeet365, la technologie “grande sœur” qui permet d’animer et de développer des communautés B2B toute l’année. « Au tout début, c’est la raison pour laquelle nous avons retenu Proximum365 », explique le CEO. « En plein COVID, nous avons testé ses solutions en tant que client pendant quinze mois puis, finalement, nous nous sommes rapprochés capitalistiquement », ajoute-t-il.

Deux ans après son rachat, la jeune pousse réalise plus de 50 % de son chiffre d’affaires grâce à ses deux solutions. « Ce qui est intéressant, c’est que nous sommes passés d’une société de services à une entreprise désormais majoritairement technologique », souligne Hervé Bloch. En s’emparant entièrement de Proximum365, le groupe compte bien continuer sur cette lancée. Dans le cadre de cette fusion, une première innovation est née : BigBoss365. Il s’agit d’une plateforme communautaire permettant aux décideurs et prestataires de l’écosystème des BigBoss de se rencontrer et d’échanger en ligne à n’importe quel moment. Cette solution vient compléter les rencontres et les événements physiques organisés tout au long de l’année.

Avec ce rachat et celui de Pitch Planet en octobre dernier, Business & Co vise à renforcer sa position de leader de l’accélération commerciale multicanale avec des solutions aux problématiques business.