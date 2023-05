Pour donner envie aux consommateurs de se procurer un produit, les marchands doivent travailler leurs visuels. Aucun élément ne doit être négligé : la lumière, les éléments de décor et l’arrière-plan. C’est ce dernier qui permet de donner vie à l’objet ou au sujet photographié. Il faut donc lui accorder une importance toute particulière.

Pour autant, mettre en scène ses produits reste onéreux, car il faut faire appel à un photographe. Pour les e-commerçants au budget plus restreint, l’utilisation d’outils permettant de valoriser leurs articles peut être une bonne alternative. Sur le marché, nombreux d’entre eux exploitent l’intelligence artificielle (IA) pour générer un fond professionnel comme PixelBin ou AI Backdrop. À partir de quelques critères, ce dernier propose un arrière-plan réaliste et soigné.

Mettre en scène vos produits pour mieux les vendre

Sur AI Backdrop, l’utilisateur peut remplacer ou ajouter un arrière-plan type à ses photos de produits. Pour ce faire, il suffit de télécharger l’image sur la plateforme. Il peut sélectionner un type de fond, par exemple un studio ou un paysage. Il est aussi possible de préciser ses attentes en sélectionnant style, comme automnal ou lifestyle. Par défaut, l’outil crée automatiquement deux visuels au format carré, mais d’autres sont disponibles.

Pour générer un arrière-plan, une deuxième option est proposée. Elle consiste à décrire, en anglais, le résultat attendu. Cela peut être “a room with a desk and a plant”.

Une fois cela fait, il suffit de cliquer sur le bouton “Create” pour qu’AI Backdrop génère des visuels dans lesquels les produits sont mis en scène. Les images sont téléchargeables au format PNG et peuvent être partagées par e-mail et sur Facebook, Twitter et Reddit. L’utilisateur a par ailleurs la possibilité de les publier dans l’onglet “Community” de la plateforme.

Côté prix, AI Backdrop offre des crédits pour tester ses fonctionnalités. Il est possible d’en obtenir davantage en invitant des collègues à utiliser la solution ou encore en partageant ses créations. L’e-commerçant peut également souscrire à l’un des abonnements proposés, démarrant à 7,50 dollars par mois. Il a alors accès à davantage d’outils.