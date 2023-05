Au quotidien, gérer une stratégie réseaux sociaux est un travail colossal. Il faut trouver les bonnes idées, leur donner vie, rédiger des messages convaincants, choisir le meilleur moment pour publier le contenu… Le tout, en utilisant des solutions différentes à chaque fois. Pour simplifier ce travail, il est préférable d’utiliser une plateforme réunissant tous les outils nécessaires à un seul endroit, comme Creasquare.

Révolutionner sa stratégie social media

Depuis Creasquare, vous pouvez créer vos contenus de A à Z ou choisir un des modèles proposés. Il vous suffit de sélectionner le format parmi ceux affichés. À partir de là, vous accédez à un large éventail de templates pour vos designs et vos vidéos. Il vous suffit de taper un mot-clé dans la barre de recherche pour trouver celui qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez trouvé la perle rare, vous pouvez modifier le modèle selon vos préférences et vos besoins, par exemple en ajoutant du texte ou une photo. Pour les visuels, vous pouvez parcourir la banque de photos, de vidéos et de musiques intégrée à la plateforme.

Une fois que vous avez terminé vos modifications, vient le moment de poster votre réalisation. Elle peut être publiée sur plusieurs plateformes à la fois. Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok et YouTube sont pris en charge. Creasquare s’occupe d’ajuster votre design au bon format pour chaque réseau social. Vous n’aurez pas non plus à vous creuser la tête pour écrire une description digne de ce nom, car la solution est armée d’un outil d’écriture alimenté à l’intelligence artificielle. Il s’occupe également de trouver les hashtags adéquats.

La dernière étape consiste à programmer votre publication. Pour vous aider à y voir plus clair dans la programmation de vos posts, vous pouvez utiliser le calendrier inclus à Creasquare.

Dans le cas où vous vous serviriez de la plateforme pour orchestrer les campagnes de multiples clients, il est même possible de créer plusieurs espaces de travail.

En ce moment, Creasquare est disponible dès 39 dollars à vie au lieu de 380 dollars. L’offre permet de connecter jusqu’à cinq comptes réseaux sociaux. Les licences supérieures, affichées à 99 et 199 dollars, vous permettent d’en connecter 25 ou 100.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.