Après Microsoft, Alphabet et Meta, Amazon est le dernier géant technologique à dépasser les attentes des analystes pour ses résultats du premier trimestre 2023. Dans les chiffres publiés le 27 avril (pdf), le cloud continue à tirer les bénéfices de l’entreprise, mais connaît un ralentissement préoccupant.

La croissance d’Amazon Web Services menacée par le contexte économique

Avec 127,4 milliards de dollars générés au premier trimestre, Amazon a réussi à surprendre positivement les analystes. Ils tablaient plutôt sur un chiffre d’affaires de 124,6 milliards de dollars. L’entreprise a aussi engrangé des bénéfices, 3,2 milliards de dollars contre 3,8 milliards de dollars de pertes en 2022.

Les différentes places de marchés d’Amazon, l’activité d’e-commerce connue par le public, ont généré 51,5 milliards de dollars, mais son activité reste particulièrement stable.

Ses bénéfices, le géant les tires de son secteur publicité et surtout d’Amazon Web Services (AWS). Deux domaines en bonne forme, respectivement en croissance de 21 % et 16 %. Toutefois ses performances sont à relativiser, elles sont plus faibles par rapport aux habitudes de l’entreprise.

Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, a déclaré aux investisseurs, que dans le cloud des « clients de toutes tailles, dans tous les secteurs » étaient dans une dynamique de réduction de leurs dépenses. Il justifie ainsi les mesures de réduction des coûts fixes de la société.

Depuis son pic de salarié au premier trimestre 2022, Amazon a licencié 10 % de ses employés, 27 000 personnes. Beaucoup de secteurs ont été touchés, y compris AWS, mais la filière logistique a été la plus impactée. Brian Olsavsky n’a pas écarté l’hypothèse de procéder à de nouveaux licenciements.

Dans un registre plus réjouissant, Andy Jassy, le PDG et successeur de Jeff Bezos, a affiché sa confiance en l’avenir. Il a notamment répété son enthousiasme pour les intelligences artificielles. Il estime que « Cela présente vraiment une opportunité remarquable de transformer pratiquement toutes les expériences client qui existent, et beaucoup qui n’existent pas ».