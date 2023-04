Samsung vient de présenter ce 27 avril, ses résultats pour le premier trimestre de l’année 2023. Il s’agit d’un des pires trimestres pour l’entreprise au niveau de ses bénéfices, et ...

Samsung vient de présenter ce 27 avril, ses résultats pour le premier trimestre de l’année 2023. Il s’agit d’un des pires trimestres pour l’entreprise au niveau de ses bénéfices, et le pire depuis le premier trimestre 2009 en écho à la crise financière de 2008. La multinationale coréenne a clairement été fragilisée par le ralentissement économique mondial qui a mis un coup de frein au secteur des semi-conducteurs.

Un très mauvais trimestre qui s’explique par le dérèglement du marché des semi-conducteurs

Le géant technologique a annoncé dans son communiqué, un bénéfice d’exploitation de 478 millions de dollars sur la période allant de janvier à mars 2023. Ce résultat correspond à une chute de 95 % par rapport aux 953 millions de dollars du dernier trimestre 2022. Ses bénéfices nets au premier trimestre se sont élevés à 106 millions de dollars traduisant une baisse de 86,1 % sur un an. Enfin, son chiffre d’affaires a chuté de 18 %, atteignant 43 milliards de dollars.

Avant la publication des résultats, le groupe pensait même que la dégringolade de ses bénéfices allait être plus prononcée. Pour expliquer ces mauvais résultats, la firme a invoqué un recul de la demande de puces électroniques, induite par un contexte économique défavorable. Avec la guerre en Ukraine ayant commencé en mars 2022, l’inflation est revenue à la hausse et les taux d’intérêt ont explosé. Ces facteurs incitent les clients à la prudence et à réfléchir avant de mettre la main aux porte-monnaie.

De ce fait, les fabricants d’ordinateurs, de smartphones et autres objets connectés ont réduit leur stock. Le prix des composants électroniques a tout bonnement chuté au cours des neuf derniers mois, d’environ 70 %. Pour Samsung, le ralentissement du marché des semi-conducteurs est un véritable coup dur puisqu’il est à l’origine de la moitié de ses bénéfices. La branche de Samsung spécialisée dans les semi-conducteurs a perdu près de 3,5 milliards de dollars, sa pire perte nette de son histoire.

Samsung espère un rebond lors des trois trimestres de 2023

Néanmoins, selon les estimations de Samsung, le deuxième trimestre 2023 devrait être de meilleure facture. Les stocks sont moins conséquents, et baissent plus rapidement. Les fabricants d’appareils connectés devraient à nouveau solliciter l’entreprise coréenne afin de leur fournir des composants électroniques. La firme espère que « la coopération entre les fabricants de puces en matière de coupes de production soit bonne » afin de remonter la pente dans les prochains mois et d’éviter à l’avenir, des creux au niveau des bénéfices.

Au mépris de la baisse de l’attractivité de sa division dédiée aux semi-conducteurs, Samsung s’est félicité « des ventes solides » réalisées par sa nouvelle gamme de smartphones Galaxy S23. De la même manière, ses activités en lien avec les téléviseurs sont satisfaisantes, compte tenu de la demande conséquente du dernier Neo QLED 2023, et ce, malgré la demande globale de téléviseurs en baisse ces derniers mois. Globalement, son activité en lien avec les appareils numériques a enregistré des bénéfices similaires du trimestre précédent.

Même si elle savait qu’elle allait signer un mauvais trimestre au niveau de ses bénéfices, l’entreprise technologique coréenne a quand même poursuivi sa stratégie de développement basée sur des investissements ciblés. En mars, Samsung a annoncé injecter 230 milliards de dollars sur 20 ans pour produire massivement des puces en Corée du Sud, en accord avec le gouvernement du pays. Le mois dernier, elle a également appris que la construction de son usine au Texas allait coûter beaucoup plus cher que prévu : 25 milliards en tout, contre 17 milliards initialement. À noter que le géant technologique espère pouvoir fabriquer des puces gravées en 2 nanomètres d’ici 2025, et de 1,4 nanomètre en 2027.