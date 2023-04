La multinationale allemande Bosch a annoncé le 26 avril 2023 qu’elle allait acquérir le fabricant américain de semi-conducteurs TSI Semiconductors. Elle devrait également investir près de 1, 5 milliard de dollars ...

La multinationale allemande Bosch a annoncé le 26 avril 2023 qu’elle allait acquérir le fabricant américain de semi-conducteurs TSI Semiconductors. Elle devrait également investir près de 1,5 milliard de dollars afin de moderniser les lignes de production de cette entité. De ce fait, elle pourra étendre ses activités de production de puces en carbure de silicium (SiC).

Cap sur la production de puces en carbure de silicium pour les véhicules électriques

« Avec l’acquisition de TSI Semiconductors, nous établissons une capacité de fabrication de puces SiC sur un marché de vente important tout en augmentant notre fabrication de semi-conducteurs à l’échelle mondiale », a déclaré Stefan Hartung, PDG de Bosch. Ce composé combinant carbone et silicium permet aux puces de supporter des niveaux de tensions et de température plus élevés que des semi-conducteurs fabriqués uniquement avec du silicium.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Ce type de composants électroniques est notamment utilisé dans des systèmes qui demandent à fonctionner de manière fiable dans des conditions exigeantes, à l’instar des véhicules électriques. Lorsque l’électricité traverse une puce, une partie du courant est perdue. Les puces en carbure de silicium perdent moins de courant que les semi-conducteurs standards, ce qui les rend plus efficaces. Cette technologie permet aux constructeurs automobiles d’étendre l’autonomie de leurs véhicules électriques et de les recharger plus efficacement.

Bosch est connu pour être un important fournisseur de composants pour le secteur automobile. En janvier dernier, la société avait investi 1 milliard de dollars dans un nouveau centre de recherche, de développement et d’assemblage en Chine dédié à la conception de composants électroniques pour les véhicules électriques. Son acquisition de TSI Semiconductors lui permettra de développer davantage son activité dans ce marché, mais aussi dans d’autres secteurs exploitant également ces puces SiC. Les installations de l’entreprise américaine située à Roseville en Californie seront modernisées et agrandies pour l’occasion.

Les investissements de Bosch conditionnés par le montant des subventions allouées par les États-Unis

L’investissement prévu par Bosch permettra de « réduire les coûts et de renforcer la chaîne d’approvisionnement en véhicules électriques, tout en créant des opportunités économiques pour les familles de travailleur en Californie » selon les propos de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, dans un communiqué. Bosch a déclaré que la portée totale de l’investissement qu’il a prévu, à savoir 1,5 milliard de dollars, dépendra fortement des opportunités de subventions fédérales qui lui seront proposées.

Afin d’obtenir ces subventions, les entreprises devront remplir cinq conditions très précises. Elles doivent créer des écosystèmes de fournisseurs, de clients et d’organisme de formation de la main-d’œuvre, protéger l’argent du contribuable, s’entourer d’une main-d’œuvre qualifiée et diversifiée, s’engager auprès de partenaires et alliés américains, et investir un minimum dans l’industrie américaine. Si Bosch remplit ces cinq conditions, l’entreprise pourrait obtenir un financement public disponible grâce au Chips Act promulgué par l’Administration Biden en juillet dernier.