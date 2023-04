Samsung SDI, filiale du groupe éponyme, et General Motors, constructeur automobile historique, ont annoncé, ce 25 avril, la construction d’une nouvelle usine de batterie à 3 milliards de dollars aux ...

Samsung SDI, filiale du groupe éponyme, et General Motors, constructeur automobile historique, ont annoncé, ce 25 avril, la construction d’une nouvelle usine de batterie à 3 milliards de dollars aux États-Unis. Lors de sa mise en route en 2026, elle devrait produire 30 gigawatts heures (GWh) par an.

Premier partenariat entre GM et Samsung

Actuellement en voyage d’État aux États-Unis, le Président de la Corée du Sud, Yoon Suk Yeol, n’est pas venu seul. Il est accompagné des 100 dirigeants des entreprises les plus prolifiques du pays, dont Jay Y. Lee, PDG de Samsung. Le géant coréen a profité de l’occasion pour dévoiler le premier partenariat entre sa filiale Samsung SDI, spécialisée dans la production d’écrans, de batteries et de piles, et General Motors.

L’usine prévue par les deux géants devrait démarrer ses activités en 2026. Sa capacité de production annuelle devrait atteindre les 30 GWh. D’après Reuters, elle fabriquera des cellules de batteries prismatiques et cylindriques à haute teneur en nickel pour les voitures électriques. Ce type de technologie permet de diviser par deux les coûts et l’impact environnemental.

Cette usine s’additionne aux trois autres projets de gigafactory de General Motors aux États-Unis. Tous en partenariat avec LG, le constructeur automobile aurait décidé de diversifier sa production de batteries. En 2021, General Motors avait accusé l’entreprise coréenne de produire des batteries défectueuses à la suite d’incendie sur les Chevrolet Bolt EV provoquant un rappel massif.

Doug Parks, PDG du constructeur automobile, souligne l’importance « d’avoir plusieurs partenariats dans la fabrication des cellules ». Il affirme que cela « permettra d’augmenter la capacité annuelle d’assemblage de véhicules électriques en Amérique du Nord ».

Du côté du concurrent local Samsung, il s’agit de la deuxième usine de batteries de Samsung SDI aux pays de l’Oncle Sam. Le premier projet, d’une valeur de 2,5 milliards de dollars, a été révélé en mai 2022, en partenariat avec Stellantis.

Cette nouvelle usine permet à Samsung et General Motors de profiter de l’Inflation Reduction Act (IRA). Ratifiée l’été dernier par Joe Biden, cette loi est un plan massif de 369 milliards de dollars visant à attirer des industries d’avenir comme les voitures électriques. Les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries bénéficient de crédits d’impôt et de subventions pour construire de nouvelles usines.

Les partenariats entre Samsung SDI et d’autres constructeurs automobiles devraient continuer de s’accumuler. La filiale du groupe coréen a signé un contrat de 33 milliards de dollars en janvier avec Posco Future, une entreprise chimique sud-coréenne. Il lui permet d’obtenir en priorité, jusqu’en 2032, les matériaux actifs cathodiques, le composant le plus cher des batteries des voitures électriques. Si Samsung souhaite dominer le marché des batteries, le géant devra faire face à une rude concurrence notamment du chinois CATL, leader du secteur.