Alors que de plus en plus de voix s’élèvent aux États-Unis pour interdire TikTok, un sondage démontre que près de la moitié des électeurs américains soutiennent le bannissement de l’application chinoise dans le pays. Néanmoins, il existe d’importantes disparités selon l’âge et le parti politique des personnes interrogées.

L’interdiction de TikTok est de plus en plus envisagée outre-Atlantique

L’avenir de TikTok aux États-Unis, où l’application revendique 150 millions d’utilisateurs, est très incertain. Les autorités craignent sa maison mère, ByteDance, et son supposé lien avec le Parti communiste chinois. Si TikTok a toujours nié une quelconque connivence avec Pékin, les suspicions des américains à son égard se sont accentuées ces derniers mois.

Une interdiction de la plateforme aux États-Unis soulève toutefois des questions politiques et légales, notamment en raison du premier amendement de la Constitution, qui défend la liberté d’expression. TikTok est également considéré comme un puissant outil de communication par les membres de la classe politique américaine, principalement pour atteindre les jeunes électeurs, les faisant réfléchir à deux fois avant de prendre une décision si radicale.

Malgré cela, un projet de loi baptisé RESTRICT Act, dont l’objectif est de permettre au président d’interdire des technologies issues de pays hostiles et considérées comme dangereuses, pourrait être adopté. La législation a reçu le soutien de la Maison Blanche. Dans ce contexte, le Wall Street Journal a réalisé un sondage auprès d’un échantillon de 1 500 électeurs américains afin de savoir ce qu’ils pensaient d’une suppression de TikTok dans leur pays. Les avis sont très mitigés.

D’importantes disparités selon l’âge, le parti politique et l’origine ethnique

46 % des personnes interrogées soutiennent une interdiction nationale de TikTok, tandis que 35 % s’y opposent et 25 % ne savent pas ou n’ont pas répondu. Les personnes âgées de 65 ans et plus sont les plus favorables à l’interdiction de l’application (59 %), tandis que seulement 37 % des 18-34 ans sont pour ; 48 % s’y opposent fermement. Cette division générationnelle reflète la base d’utilisateurs de TikTok, qui est majoritairement composée de jeunes.

La polarisation est également très marquée selon le parti politique. 62 % des républicains sont favorables à l’interdiction de TikTok, contre seulement 33 % des démocrates. Cette division est en partie liée à la méfiance des républicains envers la Chine, tandis que les démocrates ont tendance à être plus préoccupés par la protection des droits numériques. Les réponses varient aussi selon l’origine ethnique des répondants. Tandis que les électeurs blancs sont les plus favorables à l’interdiction de TikTok (48 %), suivis des électeurs hispaniques (42 %), les électeurs noirs y sont plus récalcitrants (35 %).

Il est important de noter que le soutien à une interdiction est bien plus marqué chez les personnes qui n’ont jamais utilisé TikTok, 57 % d’eux y étant favorables. Seulement 12 % des personnes qui utilisent l’application chaque semaine ou plus soutiennent son bannissement. Bien que la majorité des personnes interrogées (56 %) considère que l’application pose un risque pour la sécurité nationale des États-Unis, seulement un tiers estime que ce risque est majeur, tandis qu’un quart pense qu’il est mineur.

Enfin, 52 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles favoriseraient la vente de TikTok à des propriétaires américains, une alternative soutenue par plusieurs législateurs du pays. Le média précise que son sondage est sujet à une marge d’erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage.

Un projet de loi soutenu, mais qui ne fait pas l’unanimité

« TikTok est une menace pour la sécurité nationale, mais ce n’est pas la seule menace posée par la technologie des adversaires étrangers. Notre pays a besoin d’un processus fondé sur des règles pour identifier et atténuer ces menaces étrangères tout en fournissant autant d’informations que possible au peuple américain sur les menaces que présentent ces applications », affirment les sénateurs Mark Warner et John Thune, qui portent le RESTRICT Act, dans une déclaration au Wall Street Journal concernant le sondage.

Bien qu’elle soit défendue par l’administration Biden, leur proposition de loi ne fait pas l’unanimité. Des entreprises technologiques américaines s’y opposent, tout comme des députés progressistes et libertariens.

Pour sa part, TikTok n’a pas souhaité commenté le sondage. L’entreprise a proposé un plan à hauteur d’1,5 milliard de dollars pour convaincre Washington de ne pas l’interdire. Celui-ci consiste à stocker localement les données des Américains et à dévoiler son algorithme aux autorités. Pour l’heure, il ne semble pas avoir convaincu les décideurs.