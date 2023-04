Avant d’effectuer un achat, les consommateurs ont pour réflexe de regarder les avis laissés par les autres acheteurs. Ces clients potentiels sont plus susceptibles de se convertir s’ils voient que d’autres individus ont eu une bonne expérience avec le produit en question. C’est pour cette raison que les témoignages vidéos demeurent un puissant levier marketing à ne pas négliger.

Pourquoi miser sur celui-ci ? Pour obtenir quels résultats ? Comment convaincre les clients d’enregistrer une vidéo ? C’est pour répondre à toutes ces questions que les spécialistes de YourCharlie, logiciel de témoignages vidéo, vous donnent rendez-vous le jeudi 4 mai à 11h30 lors d’un webinar !

Témoignage client vidéo : un outil redoutable pour booster ses ventes

Les témoignages client vidéo sont à privilégier pour plusieurs raisons, à commencer par leur authenticité. Ils inspirent bien plus de confiance car les acheteurs s’expriment directement face à leur caméra. Convaincus par leurs discours, les prospects sont plus susceptibles de faire affaire avec votre marque.

Cela s’oppose aux avis écrits qui laissent, eux, souvent planer le doute quant à leur véracité. En vidéo, les clients partagent leur ressenti avec leurs propres mots et émotions, permettant de créer une réelle connexion avec vos prospects et d’instaurer un climat de confiance. Ils peuvent s’identifier plus intensément à leur histoire qu’à l’écrit.

Aussi, la vidéo se distingue par son format plus engageant. Le client prend du temps pour exprimer son avis face caméra et souligner les atouts de votre produit ou service. Pour le prospect, il s’agit d’une preuve majeure de la qualité de votre offre.

Ce ne sont que quelques-uns des nombreux avantages que présentent les témoignages clients vidéo. Lors de ce webinar, Mélanie Pin, CEO et Vincent Tesniere, Growth marketer au sein de l’entreprise, reviendront sur chacun d’entre eux. Vous découvrirez pourquoi mettre l’accent sur ce support de communication et les résultats que vous pourrez en tirer.

Des astuces pour que vos clients témoignent davantage en vidéo

Pour les entreprises, le défi le plus important est celui de convaincre leurs clients de témoigner en vidéo. Il faut dire que cela demande plus d’investissement et de temps qu’un avis écrit. Pour autant, plusieurs techniques peuvent être utilisées pour les persuader d’enregistrer des vidéos. Les intervenants évoqueront chacune d’entre elles lors de ce webinar.

Ils expliqueront notamment l’importance de la personnalisation de vos invitations. C’est indispensable pour faire comprendre à votre client que vous l’avez sélectionné en particulier car son expérience vous importe réellement. L’objectif est qu’il se sente assez spécial à vos yeux pour accepter de témoigner.

De nombreuses astuces supplémentaires seront données par les deux experts de YourCharlie au cours de cette webconférence. Dans le détail, voici tous les points qui seront abordés :

Crédibilité : un enjeu pour les entreprises ;

Témoignage vidéo : preuve sociale n°1 ;

La personnalisation ;

Choisir les bonnes questions ;

Montrer l’exemple ;

Donner pour recevoir ;

Savoir répondre aux objections ;

Outil pour collecter les témoignages vidéos.

À l’issue de ce webinar, vous aurez donc toutes les clés nécessaires pour convaincre vos clients de partager leur point de vue en vidéo et obtenir plus simplement leurs témoignages. De nombreux conseils activables de suite vous seront fournis pour que vous puissiez tirer le meilleur profit de ce puissant levier. Pour ne rien manquer, n’oubliez pas de vous inscrire.