La certification a-t-elle encore un sens sur Twitter ? Supprimés le 20 avril, les badges bleus, avec une modification, ont fait leur retour ce week-end sur certains comptes de médias ou personnalités. Il est désormais inscrit qu’ils sont abonnés à Twitter Blue. Le rappeur Lil Nas X, le footballeur Riyad Mahrez ou encore Janel Parrish Long ont rapidement démenti.

La certification devient de plus en plus floue

« Sur mon âme je n’ai pas payé pour Twitter Blue, homme de Tesla tu vas ressentir ma colère » a fustigé le célèbre rappeur américain Lil Nas X sur son compte le 23 avril. Dans la communauté française, le youtuber Laink s’étonne aussi de voir le badge réapparaître sur son profil.

C’est excellent j’ai la pastille et la mention twitter blue mais j’en ai aucune fonctionnalité, je peux encore le payer. Ils ont juste redonné les certifs pour promouvoir twitter blue, vraiment des idiots pic.twitter.com/BXG6zSlsjm — Laink (@laink) April 23, 2023

Lors de la suppression des badges, Elon Musk avait déclaré qu’il payait personnellement les abonnements Blue de Lebron James, Stephen King et William Shantner. Ce cadeau a été visiblement élargi à d’autres personnes pour faire de la promotion. En mars dernier, le New York Times avait déjà dévoilé cette stratégie de communication visant à offrir 10 000 abonnements aux grandes marques et entreprises.

Just Shatner, LeBron and King — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023

Pour le moment, Blue est un échec. Les analystes estiment le nombre de souscriptions entre 615 000 et 650 000 contre plus 300 millions d’utilisateurs mensuels sur la plateforme.

Travis Brown, un programmeur, a analysé quels sont les comptes ayant récupéré leurs certifications. Il a noté que les comptes touchés sont uniquement ceux avec plus d’un million d’abonnés. Parmi eux, 110 n’ont pas reçu la pastille dont l’acteur Ryan Reynolds, comptant pourtant 22 millions d’abonnés.

En plus d’entacher l’utilisation de la plateforme, la distribution des badges de vérification peut affecter la réputation des marques. Un compte baptisé Disney Junior UK, suivi par 4 500 personnes, a reçu, le 20 avril, un badge doré, destiné aux entreprises. Il en a profité pour publier des infox sur l’arrivée de séries pour adulte sur Disney+ et envoyer des tweets racistes contenant le terme « nègre ». Ce n’est pas la première fois qu’une telle usurpation d’identité secoue le réseau social. Lors du lancement de Twitter Blue en novembre dernier, un compte avait usurpé l’identité du laboratoire pharmaceutique Eli Lilly and Company. Il avait tweeté « Nous sommes très heureux d’annoncer que l’insuline est désormais gratuite » conduisant une chute de 6 % du cours des actions de l’entreprise.

Jusque-là utiles pour éviter ce type de scénario, les badges de vérification sur Twitter sont désormais une simple preuve d’achat à un abonnement. Elon Musk ne veut pas s’arrêter là : un onglet a été ajouté au menu principal pour s’abonner en tant qu’entreprise contre la modique somme de 1 140 euros par mois. Twitter précise que la somme n’est pas remboursable en cas de non-vérification d’un compte.