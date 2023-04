Initialement prévue pour 2023, la réforme sur la facturation électronique a été reportée à 2024 pour permettre aux entreprises françaises de mieux se préparer aux changements qu’elle implique. Dans ce livre blanc, Yooz, solution de référence de dématérialisation des factures fournisseurs, fait justement le point sur chacun d’entre eux. Grâce aux explications fournies, aux conseils et aux interventions d’experts, vous aurez toutes les clés en main pour tirer pleinement bénéfice de cette évolution réglementaire.

Mieux comprendre en quoi consiste la réforme

Pour réussir le passage à la facture électronique, il est essentiel de saisir les enjeux de cette réforme. Avec cette dernière, l’État français cherche avant tout à lutter contre la fraude à la TVA. Elle représenterait 7 % de ce qu’elle lui rapporte, soit entre 15 et 20 milliards d’euros de manque à gagner par an.

La réforme vise également à renforcer la compétitivité des entreprises, la facture électronique permettant d’alléger la charge administrative de la gestion de la facturation et de la TVA et de limiter les retards de paiement. La procédure de déclaration sera par ailleurs plus rapide, car elle fonctionnera sur un système de pré-remplissage. Cela permettra aux administrations françaises comme aux entreprises de gagner du temps.

En effet, les changements opérés bénéficieront aussi aux sociétés. Le digital contribuera à accélérer et à fiabiliser le processus de traitement des factures. Les équipes pourront alors se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée. Cette nouvelle méthode permettra par ailleurs de limiter le risque d’erreurs et d’incohérences, et de réduire les délais des paiements réalisés par les fournisseurs.

Vous l’aurez compris, cette réforme présente de nombreux avantages autant pour l’État que pour les entreprises. Une question demeure toutefois : comment va se passer la transition des factures papiers aux factures électroniques ? Dans ce livre blanc, Yooz vous déroule les grandes étapes de ce projet. L’objectif est de vous offrir une meilleure visibilité sur le calendrier, les nouvelles réglementations et les nouveaux acteurs qui viendront révolutionner la chaîne de facturation. En ayant une meilleure compréhension de cette réforme, vous appréhenderez plus simplement ses changements.

Conseils et bonnes pratiques pour simplifier cette transition

Les entreprises qui tardent à opérer leur transition vers la facture électronique peuvent faire face à des risques non négligeables, sur lesquels reviennent les experts de Yooz dans ce livre blanc. Comme ils le soulignent, elles pourraient se déconnecter de leurs clients et de leurs fournisseurs qui auront, eux, tous embarquer dans le train de la facture électronique. En digitalisant ces fameux documents via un portail collaboratif, leur collaboration sera plus transparente et les règlements effectués plus rapidement.

La facturation électronique permettant à la fois de garantir l’authenticité et l’intégrité des documents et de renforcer la confidentialité des échanges, les organisations s’exposent à moins de risques d’escroquerie et de cyberattaques. Comme le rappelle Yooz, 69 % d’entre elles déclarent avoir subi au moins une tentative de fraude en 2022, et 78 % craignent une accentuation des menaces en 2023. Une fois la réforme en vigueur, seules les factures émises par des sociétés enregistrées dans l’annuaire officiel et identifiées par leur numéro de SIREN ou SIRET seront acceptées.

Il ne s’agit que quelques-uns des risques mentionnés par les experts de Yooz dans cet ebook. Ils y récapitulent tous les pièges à éviter et les bonnes pratiques à avoir pour aborder le passage à la facturation électronique en toute quiétude.

Pour cela, vous aurez besoin d’une plateforme dédiée qui vous permettra de mettre en place ces nouveaux processus et d’adopter de nouveaux usages. Quels sont les critères dont il faut tenir compte pour choisir sa solution ? Yooz vous dit tout dans ce livre blanc.

Le document vous offrira un véritable panorama de cette réforme et vous aidera à en saisir tous les tenants et aboutissants. Les nombreux conseils qui sont fournis vous permettront d’avoir une feuille de route complète pour démarrer en toute sérénité votre transition vers la facture électronique.