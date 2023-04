Créer une boutique en ligne est une chose, réaliser des ventes en est une autre. Pour y arriver, des actions marketing bien ficelées doivent être mises en place. Rien ne doit être laissé au hasard : le design, le message, la personnalisation… Pour créer des campagnes performantes sans y passer des heures, des templates peuvent être utilisés. Moda, plateforme e-commerce alimentée à l’IA, en regroupe plus de 1 000 sur son site web. Ils sont tous en anglais, mais vous pouvez les traduire.

Des modèles marketing pour vos e-mails, SMS, formulaires…

L’objectif de Moda est de vous aider à créer facilement des campagnes marketing qui vous aideront à séduire plus de clients et à générer davantage de revenus. Pour ce faire, plusieurs cas d’usage sont couverts, à commencer par l’emailing. Un large éventail de templates visuels vous est proposé. Il en existe pour tous les domaines d’activité, dont le voyage, la beauté et le prêt-à-porter. Ils peuvent être triés en fonction de votre objectif (fidélisation, promotion, offre de bienvenue…) ou d’un événement (Noël, Black Friday, Saint-Valentin…).

Il en est de même concernant les templates de campagnes de SMS marketing. Des modèles de messages à envoyer à client en cas d’abandon de panier, d’anniversaire ou encore de retour en stock d’un article sont proposés. Il vous suffit de les copier, de les personnaliser puis de les envoyer.

La bibliothèque comprend également des templates de formulaires. Via ces derniers, les acheteurs entrent leur adresse email afin de s’inscrire à la newsletter d’une marque, obtenir une réduction ou souscrire à un abonnement… Moda vous propose une importante sélection de modèles aux couleurs et designs différents.

Aussi, des exemples de workflows sont mis à votre disposition. Des scénarios à mettre en place en cas de nouveau client, de commande et d’abandon de panier sont disponibles. L’objectif est que vous gagniez du temps dans la construction de flux de travail efficaces.

En somme, les templates marketing de Moda vous permettront de créer plus rapidement des campagnes et workflows qui convertissent, génèrent des ventes et fidélisent les acheteurs. Ils sont tous accessibles et téléchargeables gratuitement.