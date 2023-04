L’agence de publicité française Publicis a enregistré une croissance des ventes meilleure que prévu au premier trimestre 2023. Elle est devenue l’agence numéro deux mondiale devant Omnicom. Bousculés à la ...

L’agence de publicité française Publicis a enregistré une croissance des ventes meilleure que prévu au premier trimestre 2023. Elle est devenue l’agence numéro deux mondiale devant Omnicom. Bousculés à la fin des années 2010, les poids lourds du secteur ont su se diversifier.

Un objectif de croissance entre 3 % et 5 % en 2023

« Entre 2017 et 2019, la croissance des agences a ralenti chaque trimestre » a déclaré Julien Roch, analyste du secteur de la publicité, au journal Les Échos. Les réseaux sociaux et les plateformes en ligne ont transformé la façon dont les entreprises communiquent. Elles préféraient utiliser les espaces publicitaires intégrés. Mais selon lui, les grands comptes sont redevenus clients des agences de publicité car ils ont besoin « d’intermédiaire entre les annonceurs et les Gafam ».

Forte de leur dynamique, les agences de publicité les plus importantes obtiennent des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. Publicis a dévoilé au premier trimestre 2023 un revenu de 3,4 milliards d’euros, soit une croissance de 7,1 % sur un an. Pour l’année 2023, l’agence tricolore maintient son objectif de croissance entre 3 % et 5 %. Sa marge opérationnelle est attendue entre 17,5 % et 18 %, et une liquidité à 1,6 milliard d’euros. Dans une interview au Figaro, Arthur Sadoun, président du directoire de l’entreprise, se déclare, tout de même, prudent « certaines entreprises préfèrent attendre un peu avant de lancer de nouveaux chantiers de transformation. Mais nous savons qu’au final, dans les années qui viennent, il n’y aura pas une entreprise qui ne devra pas accélérer sa transformation pour s’adapter aux nouvelles évolutions ».

Dans son communiqué, Publicis affirme que son premier marché, les États-Unis, a atteint une croissance de 5,7 %. De son côté, « l’Europe accélère à +12,3 % » et la Chine « enregistre une solide progression de son revenu de +3,7 % malgré la situation sanitaire dans le pays ». Elle dévoile aussi qu’un tiers de ses activités est lié à la data, avec sa filiale Epsilon (+10 % de progression sur un an) et dans le conseil et la technologie, avec Sapient (+11 %). Dans son interview, Arthur Sadoun s’en réjouit « Notre mix d’activités nous permet de nous positionner auprès de nos clients, bien au-delà des services classiques d’une agence de communication ». Il ajoute « Nous sommes un partenaire sur la transformation business model des entreprises, particulièrement dans la donnée propriétaire et l’e-commerce ».

À l’avenir, Publicis compte poursuivre sa politique de « petites acquisitions stratégiques et ciblées » selon son dirigeant. En mars dernier, l’agence a racheté l’entreprise Practia en Amérique latine. Elle prévoit également d’utiliser l’intelligence artificielle pour ses activités. « L’an passé, nous avions déjà mis en place un partenariat avec OpenAI pour accélérer la personnalisation de contenus sur la base d’une seule idée » a déclaré Arthur Sadoun.