Twitter a visiblement abandonné les étiquettes « affilié à l’État » et « financé par le gouvernement », alors que plusieurs médias ont annoncé qu’ils souhaitaient quitter la plateforme.

Une mention au départ réservée aux médias issus de pays considérés comme non démocratiques

Ces étiquettes ont été introduites en 2020 sur le réseau social avec l’objectif d’aider les utilisateurs à prendre des décisions éclairées. La mesure concernait alors les médias dont le gouvernement « exerce un contrôle sur le contenu éditorial par le biais de ressources financières, de pressions politiques directes ou indirectes, et/ou un contrôle sur la production et la distribution », notamment dans des pays comme la Chine ou la Russie.

En arrivant à la tête de Twitter, Elon Musk a voulu redistribuer les cartes. Cette mention a été ajoutée à de nombreux médias occidentaux bénéficiant de fonds publics, entraînant la fureur de plusieurs d’entre eux. Ils considèrent que cette mention compromet leur légitimité. National Public Radio (NPR) est devenu il y a quelques jours le premier grand média à quitter Twitter pour cette raison. Public Broadcasting Service (PBS), réseau public américain de télévision à but non lucratif, lui a emboîté le pas après avoir reçu la même dénomination sur son profil.

Plus récemment, le groupe audiovisuel public canadien CBC a lui aussi suspendu son activité sur la plateforme. « Notre journalisme est impartial et indépendant. Prétendre le contraire est faux. C’est pourquoi nous suspendons nos activités sur Twitter », a-t-il asséné.

Dans une interview accordée à la BBC la semaine dernière, Elon Musk expliquait que Twitter s’efforçait d’être « précis » et envisageait de modifier l’intitulé de l’étiquette. « Notre objectif est simplement d’être aussi véridique et précis que possible. Nous sommes en train d’ajuster l’étiquette pour qu’elle indique “financée par des fonds publics”, ce qui, je pense, n’est peut-être pas trop répréhensible », a-t-il précisé. Il semble désormais que le réseau social ait fait marche arrière.

#BREAKING Twitter drops ‘state-affiliated’ tags for media accounts pic.twitter.com/42Xhi8zw5a — AFP News Agency (@AFP) April 21, 2023

Les médias russes et chinois n’affichent plus l’étiquette non plus

Selon l’AFP, Twitter a supprimé les étiquettes « affilié à l’État » pour les comptes de médias. Si cette information n’a pas été confirmée par l’entreprise, NPR, CBC ou encore la BBC n’affichent plus la mention sur leur profil. C’est aussi vrai pour des médias considérés comme des organes de propagande comme la chaîne chinoise Xinhua et le site russe RT.

Il faut rester prudent pour le moment. Il est possible que Twitter ait pris la décision de supprimer la mention de manière provisoire en attendant qu’une étiquette repensée soit déployée. L’abandonner entièrement ne serait pas forcément une surprise non plus venant d’Elon Musk. Cela intervient alors que les personnalités publiques qui ne s’abonnent pas à Twitter Blue perdent leur badge de certification. Parmi elles, figurent Donald Trump ou encore Bill Gates.