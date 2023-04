Quelques mois après son lancement sur iOS, Bluesky, l’alternative décentralisée à Twitter promue par le cofondateur et ancien PDG du réseau social, Jack Dorsey, vient de faire son arrivée sur Android. Pour l’instant en bêta fermée, elle propose à ses utilisateurs de créer leurs propres algorithmes.

BlueSky parviendra-t-il à s’imposer comme l’alternative de Twitter ?

Bluesky a vu le jour en 2019, il ne s’agissait alors que d’un projet de Twitter pour créer un nouveau standard décentralisé pour les réseaux sociaux. En 2021, le réseau social a pris ses distances avec sa maison mère, tout en restant sous la houlette de Jack Dorsey. Il s’est inscrit sur la longue liste des clones de Twitter.

Depuis mars 2022 et son lancement sur iOS, l’application propose un certain nombre de fonctionnalités similaires à celles de Twitter : la recherche, les abonnements, la création de publications. Pour l’heure, elle n’est encore qu’en version bêta et certaines fonctions importantes manquent toujours à l’appel : les j’aime, les messages privés, les signets ou encore les citations.

Dans ces fonctionnalités, Bluesky vise à donner aux utilisateurs un choix algorithmique : l’application leur permet de choisir parmi plusieurs algorithmes afin de mieux contrôler ce qu’ils voient sur leur propre fil d’actualité. Un système très différent des autres réseaux sociaux où une autorité centrale décide pour tous.

Accessible uniquement sur invitation, BlueSky affirme posséder une petite base d’utilisateur d’environ 25 000 personnes. Elle pourrait toutefois prendre de l’ampleur en ouvrant définitivement. Selon data.ai, une entreprise d’analyse de données, l‘application a enregistré depuis son lancement 240 000 installations sur iOS, dont 135 000 en avril, soit une hausse de 39 % par rapport aux 97 000 installations du mois de mars.

Au-delà de cette dynamique positive, BlueSky va devoir être attentif à son modèle économique. L’année dernière, l’entreprise a reçu, selon TechCrunch, 13 millions de dollars lors de sa scission définitive de Twitter. Ce financement lui a permis de bénéficier de la liberté et de l’indépendance nécessaires pour se lancer dans un développement autonome plus conséquent. L’ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, continue de siéger au conseil d’administration de BlueSky, mais il consacre également son temps à d’autres projets, comme Nostr, un protocole simple qui permet de créer des réseaux sociaux décentralisés, en plus de diriger Block, une entreprise spécialisée dans les cryptomonnaies et la blockchain.

D’ici quelques mois, BlueSky sera dans l’obligation de lever des fonds supplémentaires pour pouvoir concurrencer les autres clones. L’application devra réussir à attirer une quantité suffisante d’utilisateurs pour s’imposer comme une l’alternative pour ceux qui fuient Twitter suite aux décisions d’Elon Musk.