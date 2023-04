Le géant américain des semi-conducteurs GlobalFoundries poursuit son partenaire de longue date, IBM, en justice. Il l’accuse d’avoir partagé illégalement des propriétés intellectuelles confidentielles et des secrets commerciaux à plusieurs de ses collaborateurs.

IBM aurait partagé des informations confidentielles avec Rapidus et Intel

Deuxième sur le marché des fonderies de semi-conducteurs derrière le taïwanais TSMC, GlobalFoundries rappelle dans son document de plainte qu’il collabore avec IBM depuis des décennies. En 2015, GlobalFoundries affirme avoir obtenu le droit exclusif de licence et de divulgation des technologies développées conjointement, lorsqu’il a acquis la division microélectronique d’IBM.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

La fonderie accuse IBM d’avoir partagé des droits de propriété intellectuelle et des secrets commerciaux avec Rapidus, le nouveau consortium japonais soutenu par l’État avec lequel IBM collabore pour développer et produire des puces de pointe à deux nanomètres, et ce malgré le fait que GlobalFoundries détient les droits sur ces informations confidentielles, d’après Reuters.

L’agence de presse rapporte également qu’IBM est incriminée pour avoir illégalement divulgué et utilisé à mauvais escient sa propriété intellectuelle avec Intel. Les deux entreprises américaines ont annoncé en 2021 une collaboration sur des puces de nouvelle génération. « IBM reçoit injustement des centaines de millions de dollars en revenus de licences et autres avantages », dénonce GlobalFoundries dans un communiqué.

C’est la deuxième fois que les deux entreprises s’accusent devant un tribunal depuis 2015. Un autre litige est en cours, dans lequel IBM réclame 2,5 milliards de dollars de dommages et intérêts à GlobalFoundries pour avoir violé un contrat. L’entreprise conteste cette accusation.

Des « accusations dénuées de fondement », selon IBM

Dans cette nouvelle affaire, GlobalFoundries exige des dommages-intérêts compensatoires et punitifs, ainsi qu’une injonction à IBM de cesser d’utiliser ses secrets commerciaux. Elle affirme également qu’IBM a recruté des ingénieurs de GlobalFoundries, efforts qui se sont accélérés depuis l’annonce de son partenariat avec Rapidus en décembre 2022. Le fabricant de puces a déposé une requête auprès du tribunal pour qu’il ordonne la cessation de ces efforts de recrutement.

« GlobalFoundries a intenté ce procès sans fondement après qu’un tribunal a rejeté la tentative de l’entreprise de rejeter les plaintes légitimes d’IBM pour fraude et rupture de contrat. Leurs allégations sont totalement dénuées de fondement et nous sommes convaincus que le tribunal sera du même avis », se défend un porte-parole d’IBM dans un e-mail envoyé à Reuters.

Pour rappel, Rapidus est un consortium regroupant des géants de l’industrie japonaise comme Sony. Son objectif est de rattraper le retard accumulé par le Pays du Soleil Levant dans la production de semi-conducteurs avancés. Le gouvernement nippon va d’ailleurs lui octroyer d’importantes subventions afin de stimuler son activité.