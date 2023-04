Ce mardi 18 avril, le Bureau national des statistiques de Chine a révélé que le PIB du pays avait augmenté de 4,5 % au premier trimestre 2023 par rapport à la même période de l’année dernière. Ce résultat encourageant est néanmoins entaché par le secteur électronique du pays, qui peine à retrouver son rythme d’avant.

Semi-conducteurs, smartphones, PC… La production chinoise dans l’électronique est à la peine

L’année 2022 a été particulièrement difficile pour l’économie chinoise. La politique zéro-Covid, appliquée quasiment toute l’année et interrompue en décembre, a largement freiné la fabrication dans de nombreuses usines. Ainsi, la production chinoise de produits électroniques essentiels a baissé depuis le début de l’année malgré un rebond de l’économie globale, rapporte Bloomberg.

L’industrie des semi-conducteurs a particulièrement été affectée, notamment à cause des lourdes restrictions imposées par les États-Unis sur les exportations vers l’Empire du Milieu. La production de puces a chuté de près de 15 % au premier trimestre par rapport à 2022. Par ailleurs, les constructeurs locaux peinent à obtenir des équipements pour produire des semi-conducteurs de pointe, suite à un accord passé entre les États-Unis, le Japon et les Pays-Bas pour restreindre l’accès de ces technologies à l’Empire du Milieu.

La fabrication de smartphones est, elle aussi, en baisse avec une diminution de 13,8 %. Les marques locales comme Oppo, Vivo et Xiaomi peine à se débarrasser d’un « malaise commercial » qui affecte les téléphones Android depuis plus d’un an, note le média. La construction de téléphones mobiles est également perturbée par des entreprises comme Apple qui souhaite délocaliser leur production de la Chine vers le Vietnam ou l’Inde.

Enfin, la production de PC est celle qui a le plus chuté parmi les principales catégories de produits électroniques mentionnées dans le rapport du Bureau.

Le gouvernement chinois va probablement multiplier les mesures pour booster l’économie

Globalement, la production industrielle totale de la Chine a augmenté de 3,9 % en mars, freinée par les difficultés du secteur électronique. L’augmentation de 4,5 % du PIB indique que « la reprise économique du pays est en bonne voie », selon China Briefing, un magazine rédigé par la firme d’investissements étrangers Dezan Shira & Associates.

Néanmoins, cette reprise est encore en dent de scie et l’Empire du Milieu aura de nombreux défis à relever afin de maintenir le cap. Dans ce contexte, le gouvernement chinois devrait mobiliser davantage de ressources pour revitaliser l’économie, notamment à travers des ajustements politiques visant à soutenir les entreprises, à stimuler la consommation et à encourager l’investissement.