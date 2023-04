Pour mener à bien tous leurs projets, les marketeurs oscillent entre de nombreux outils : un pour suivre les performances d’une campagne, un autre pour raccourcir les URL, encore un autre pour créer des landing pages… Les centraliser permettrait de gagner un temps précieux. OpenMyLink regroupe toutes les solutions nécessaires sur sa plateforme.

Une boîte à outils complète pour les marketeurs

Depuis OpenMyLink, vous accédez à une pléthore de fonctionnalités. Parmi celles-ci, les bio-sites. Concrètement, ils permettent de réunir sur une même page les liens redirigeant vers vos profils réseaux sociaux, votre formulaire de contact ou encore votre site web. La création se fait en quelques minutes depuis l’interface : vous ajoutez un logo, le lien et le texte !

Afin que vos clients puissent accéder à vos services en un rien de temps, il peut être utile de créer un QR code. OpenMyLink vous permet de le faire directement depuis sa plateforme. il suffit d’insérer le lien et le tour est joué. Vous avez même l’opportunité de personnaliser votre QR code aux couleurs de votre entreprise afin d’être plus facilement identifiable.

Il est aussi possible de raccourcir et de customiser vos liens. Ils sont plus simplement mémorisables et peuvent être publiés sur des sites qui limitent le nombre de caractères, comme Twitter. Depuis OpenMyLink, vous pouvez envoyer le lien par e-mail à votre base de données client. À vous de rédiger le message et de personnaliser le rendu.

L’outil dispose également d’une fonctionnalité pour créer une splash page. Pour rappel, il s’agit d’une page qui s’affiche sur l’écran de l’internaute avant qu’il n’accède à la page comportant sa requête. Vous pouvez y ajouter votre logo et un message.

Pour ceux qui souhaiteraient suivre leurs campagnes depuis la plateforme, c’est aussi possible. OpenMyLink dispose d’options pour paramétrer vos pixels et ainsi monitorer vos performances. Le tout, depuis un tableau de bord complet.

Vous l’aurez compris, OpenMyLink est une véritable boîte à outils destinée aux marketeurs. Pour découvrir tout ce dont elle dispose, profitez de l’offre temporaire de la marketplace AppSumo. La solution est affichée à 49 dollars à vie au lieu de 1 379 dollars, marquant une réduction de 96 %. À ce prix, toutes ses fonctionnalités sont disponibles et un accès est fourni.

