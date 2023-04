Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), le plus important fabricant de batteries au monde, a dévoilé, le 19 avril, son dernier modèle en matière condensée. D’après l’entreprise, celui-ci est capable d’emmagasiner presque deux fois plus d’énergie que son prédécesseur, le Qilin, et pourrait alimenter des avions électriques dans le secteur de l’aviation civile. CATL prévoit également de lancer une production de masse de cette batterie pour les véhicules électriques au cours de l’année.

Une révolution technologique ?

Avec une densité énergétique allant jusqu’à 500 Wh/kg, là où le modèle Qilin plafonnait à 255 Wh/kg, CATL assure que sa nouvelle batterie « ouvre un tout nouveau scénario d’électrification des avions transportant des passagers ». Cette prouesse est réalisable grâce à sa composition « offrant d’excellentes performances de charge et de décharge, mais également en matière de sécurité ». Si la technologie porte ses fruits, elle pourrait permettre à de nombreuses industries encore dépendantes des énergies fossiles de passer à l’électrique.

« La satisfaction des exigences des clients est la principale force motrice de l’innovation technologique pour CATL », a déclaré Wu Kai, directeur scientifique de la société, lors d’une présentation à Shanghai. Il explique que « la commercialisation de batteries condensées ouvrira une ère d’électrification universelle des transports et favorisera la réalisation des objectifs mondiaux de neutralité carbone à une date plus rapprochée ». Plus tôt dans la semaine, CATL révélait son ambition d’atteindre la neutralité carbone dans toutes ses usines de fabrication de batteries d’ici 2025, et dans l’ensemble de sa chaîne d’ici 2035.

Toutefois, avant ça, le nouveau modèle de batterie devra faire ses preuves en matière de sûreté. « Pour le moment, CATL coopère avec des partenaires pour le développement d’avions électriques de transport de passagers » afin d’appliquer « les normes de sécurité et de qualité exigées ». En attendant, le géant s’apprête à démarrer la fabrication d’une version à destination des véhicules électriques.