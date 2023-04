L’entreprise chinoise Tencent a annoncé le 17 avril 2023 qu’elle venait de lancer la production en masse d’un système de transcodage de vidéo basée sur une puce maison. Baptisé Canghai, les équipes du géant technologique travaillent sur ce composant électronique depuis 2021 et ont dû s’adapter au durcissement des sanctions américaines envers la Chine.

Canghai, Zixiao, Xuanling : le trio gagnant de Tencent

Canghai a principalement été conçu pour faire tourner des jeux dans le cloud ou pour la diffusion d’un flux de streaming. Cette puce de transcodage vidéo offrirait, selon Tencent, un taux de compression 30 % plus important que celui de ses concurrents. Ce semi-conducteur a été dévoilé en même temps que deux autres puces. L’un baptisé Zixiao, dédiée au développement de modèles d’intelligence artificielle et censée offrir des performances deux fois plus importantes que celles de ses rivales. L’autre, du nom de Xuanling, est mise au service du contrôle d’interface réseau.

La société basée à Shenzhen, connue pour sa super app WeChat, a déclaré dans un communiqué que plusieurs dizaines de milliers de ces puces ont déjà été utilisés par ses clients. Forte de ce succès, Tencent a décidé de produire à plus grande échelle celle qu’elle jugeait être la plus intéressante, à savoir Canghai. L’entreprise aurait « un plan à long terme de recherche et de développement ainsi qu’un plan d’investissement dans les semi-conducteurs ». Miser sur ces trois puces serait au cœur de cette stratégie.

Les puces Canghai devraient être commercialisées auprès d’entreprises spécialisées dans le secteur du cloud ou de la diffusion de vidéos. Zixiao et déjà déployée en interne afin de développer de nouveaux outils d’IA qui pourraient aider les directions métiers de Tencent. Enfin, Xuanling devrait aider l’entreprise à construire la prochaine génération d’infrastructures de réseau à haute performance. Il est fort probable que ces deux dernières soient utilisées pour l’IA générative sur laquelle la firme est en train de travailler.

Les géants technologiques tentent de relancer l’industrie du semi-conducteur en Chine

Depuis octobre 2022, les entreprises technologiques chinoises doivent faire face au durcissement des sanctions américaines. Toute société présente dans l’Entity List ne peut pas importer de semi-conducteurs avancés ou de machines permettant de les fabriquer depuis des entités américaines ou de pays alliés comme le Japon ou les Pays-Bas. De ce fait, la production de semi-conducteurs s’est écroulée, faute de demande suffisante.

Tencent devrait être soutenue par le gouvernement chinois dans la production en masse de ses puces. En effet, dans le but de relancer son industrie des semi-conducteurs, Pékin a remodelé sa politique de subventions aux entreprises et n’hésite plus à les accompagner, même si elles n’ont pas atteint leurs objectifs de performance.