À l’occasion du Marché International des Programmes de Télévision 2023 (MIPTV), ce lundi 17 avril, StudioCanal, filiale du groupe Canal+ dans la production de séries et de films, a annoncé un investissement dans la société britannique Strong Film & Television. Il s’agit du cinquième investissement au Royaume-Uni de l’entreprise depuis 2013.

StudioCanal, leader européen

« Nous avons décidé de renforcer notre présence sur le territoire britannique » a déclaré la directrice générale de l’activité Séries TV de StudioCanal, Françoise Guyonnet. La filiale de Canal+ est entrée au capital de Strong Film & Television pour un montant confidentiel, rapporte les Échos. La dirigeante a justifié cet investissement en affirmant que « les contenus en langue anglaise s’exportent très bien ».

Créé fin 2020, Strong Film & Television est dirigé par James Strong, Loretta Preece et Matt Tombs. Le premier est un des fondateurs de l’entreprise, il a notamment réalisé la série policière Broadchurch. Loretta Preece a, quant à elle, rejoint le studio en 2023 et a précédemment produit la série médicale Doctors. Le dernier dirigeant est un ancien producteur passé par la BBC et CBS.

Une collaboration entre l’entreprise de production française et britannique est déjà en cours. StudioCanal a annoncé un projet de thriller social nommé The Out. Il est écrit par George Kellock, un auteur issu de Talent Unlimited, une résidence d’écriture du groupe Vivendi, maison mère de Canal+.

Leader européen de la production et de la distribution de longs métrages et de séries, StudioCanal compte 13 sociétés de production en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, au Benelux, en Espagne ou encore en Pologne.

Outre-Manche, la filiale de Canal+ a racheté Red Production en 2013, producteur notamment d’une mini-série dramatique Year and Years, et Urban Myth Films en 2016 à l’origine du film La Guerre des mondes. Elle a également pris des participations en 2016 dans Sunny March, cofondé par l’acteur Benedict Cumberbatch, et en mars dernier dans Birdie Picture. Lors de son discours Françoise Guyonnet a insisté sur « la qualité de l’écosystème de production britannique où de nombreux groupes comme la BBC ou Sky ont réussi à faire émerger des talents importants ».

À l’occasion du MIPTV 2023, StudioCanal a aussi annoncé une série en coproduction avec Sunny March, cofondé par l’acteur Benedict Cumberbatch. Ils devraient adapter un roman nommé How To Stop Time de Matt Haig, un auteur avec qui StudioCanal a déjà travaillé. La filiale de Canal+ est décidée à s’imposer sur la scène de la production britannique.