Spotify a annoncé la fin de Heardle, son clone de Wordle. Le géant du streaming préfère se concentrer sur ses autres systèmes de découverte musicale.

Spotify se concentre sur « d’autres fonctions de découverte musicale »

L’entreprise suédoise a mis la main sur Heardle en juillet 2022. Ce quiz musical inspiré du jeu à succès Wordle propose aux joueurs de deviner une chanson populaire, mais au lieu de taper différentes lettres pour former des mots, ils écoutent l’intro de la chanson pour deviner l’artiste et le titre. Ils ont six coups pour y parvenir. Lors de son acquisition, Spotify affirmait que le jeu était « un moyen très amusant de connecter des millions de fans avec des titres et des chansons qui leur sont familiers », mais également une façon ludique de découvrir de nouveaux morceaux.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Il semblerait que le succès n’ait pas été au rendez-vous. « Après mûre réflexion, nous avons pris la décision difficile de dire au revoir à Heardle, car nous concentrons nos efforts sur d’autres fonctions de découverte musicale », a confirmé un porte-parole de l’entreprise à TechCrunch. La fin du jeu est actée pour le 5 mai.

Le mois dernier, le géant suédois a procédé à une refonte totale de son application mobile en introduisant de nouveaux flux de découverte de type TikTok pour la musique et les podcasts, ainsi que d’autres fonctionnalités comme Smart Shuffle pour les recommandations de listes de lecture et une nouvelle option de lecture automatique des podcasts. Visiblement, Spotify préfère concentrer ses efforts sur ses nouveaux leviers plutôt que sur des outils comme Heardle. Le service n’a pas élaboré davantage sur les raisons de sa décision.

Réduction des dépenses

Cette annonce intervient alors que de nombreuses entreprises technologiques ont pris des mesures afin de réduire leurs dépenses. Spotify n’échappe pas à la règle après avoir enregistré des pertes de 430 millions d’euros en 2022. L’année dernière, son PDG annonçait un ralentissement des recrutements et il y a quelques jours, la société mettait un terme à son application en direct Spotify Live.

Son objectif d’atteindre le milliard d’utilisateurs d’ici à 2030 reste toutefois inchangé, et l’entreprise semble en bonne voie. Elle devrait très prochainement atteindre les 500 millions d’utilisateurs actifs mensuels.