Au travers de l’abonnement premium Twitter Blue, les utilisateurs du célèbre réseau social auront la possibilité de rédiger de longs textes de 10 000 caractères maximum, contre 280 caractères sur la version gratuite. De ce fait, les internautes pourront publier du contenu dans le même format que les newsletters qu’il est possible de recevoir sur sa boîte mail et pourraient être rémunérés.

Depuis qu’Elon Musk a acquis Twitter, l’homme d’affaires fait tout pour qu’un maximum d’internautes s’abonne à Twitter Blue. Pour 8 dollars par mois, les utilisateurs qui souscrivent à cet abonnement pourront bénéficier de fonctionnalités non disponibles sur la version gratuite du réseau social. Un badge de certification leur est automatiquement attribué, moins de publicité leur est proposée et leurs réponses seront plus mises en avant.

Malgré ces avantages, Twitter Blue n’a pas le succès escompté. C’est pour cela que la plateforme a décidé d’enrichir les fonctionnalités de son offre premium avec l’arrivée des newsletters. En somme, les abonnés pourront publier de longs tweets ou de longues vidéos allant jusqu’à plusieurs heures. Des fonctionnalités d’éditions ont été rajoutées afin qu’ils puissent mettre du texte en gras ou en italique. Tout est alors fait pour que leur texte s’apparente à une vraie tribune.

We’re making improvements to the writing and reading experience on Twitter! Starting today, Twitter now supports Tweets up to 10,000 characters in length, with bold and italic text formatting.

Sign up for Twitter Blue to access these new features, and apply to enable…

— Twitter Write (@TwitterWrite) April 14, 2023