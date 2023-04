Ces trois dernières années, la concurrence s’est renforcée en ligne. Pour faire la différence aux yeux des consommateurs, les marques ne doivent rien laisser passer. Dans un tel contexte, il est impératif de leur laisser une première impression captivante. C’est d’autant plus vrai lorsqu’on sait qu’il ne leur faut que trois secondes pour décider s’ils poursuivent leur parcours sur un site ou non.

Dès leur arrivée sur votre site ou votre boutique en ligne, ils doivent accéder à une interface conviviale et se sentir rassurés. Dans le cas contraire, ils risquent d’abandonner leur panier en un clic. Le design doit donc impérativement être optimisé.

Dans ce guide, Yumens, l’agence conseil en stratégie digitale, fait le point sur une synergie gagnante pour optimiser vos performances commerciales en ligne : l’User Experience (UX) et Conversion Rate Optimization (CRO). Découvrez pourquoi ces deux disciplines sont complémentaires et de nombreux conseils pour déployer votre stratégie UX/CRO.

UX et CRO : deux leviers complémentaires

Pour mieux comprendre la complémentarité de ces deux leviers, il est important de rappeler leurs objectifs individuels.

D’une part, nous avons l’UX, une approche de conception centrée sur l’utilisateur. Elle consiste à optimiser l’usage de produits, de services et d’interfaces. L’objectif : les rendre intuitifs, agréables et simples à prendre en main pour les utilisateurs finaux. Pour y arriver, l’ensemble de leurs besoins, préférences et habitudes sont prises en compte. Pour les marques, l’UX est un investissement indispensable, car il permet de répondre à des enjeux de fidélisation client, de perception de la marque et de conversion.

D’autre part, il y a le CRO, un processus qui vise à augmenter l’efficacité commerciale d’un site web ou d’une application. Le but est d’encourager les visiteurs à effectuer une action, par exemple un achat, pour booster le ROI de l’entreprise via des conversions. Outre cet avantage considérable, le CRO permet également de réduire le coût d’acquisition moyen des clients et d’offrir une expérience plus optimale aux utilisateurs.

L’UX et le CRO sont donc deux disciplines distinctes, mais complémentaires. En exploitant leur puissance, vous pouvez proposer une expérience client plus qualitative et augmenter vos taux de conversion. Leur synergie est génératrice de nombreux effets positifs supplémentaires, sur lesquels revient Yumens dans ce livre blanc. Des cas concrets d’entreprises ayant réussi à tirer profit de cette combinaison sont à découvrir. Ils vous permettront de mieux comprendre les possibilités qu’elle offre.

Des conseils d’experts pour créer une stratégie UX/CRO redoutable

Pour tirer le meilleur parti de l’UX et du CRO, il faut suivre un certain nombre d’étapes clés, à commencer par la définition du positionnement stratégique de votre marque. Cela implique de réaliser une étude approfondie de votre marché cible, de vos concurrents et de vos avantages concurrentiels. À partir de là, vous pourrez réfléchir aux orientations commerciales de votre offre digitale.

Pour que votre démarche UX/CRO soit un succès, il vous faudra aussi définir une stratégie de web analyse. Cette dernière doit être composée d’outils de mesure et de méthodes pour collecter les données sur l’expérience utilisateur et les conversions.

Il ne s’agit que quelques-unes des étapes déroulées par les experts de Yumens dans ce livre blanc. Ils vous guident pas à pas dans la conception de votre stratégie UX/CRO : des prérequis à instaurer aux techniques pour chaque levier. Ils vous offrent également un panorama des technologies dont vous aurez besoin pour mener à bien votre projet, parmi lesquelles une solution d’analyse du parcours client.

Ce guide est donc une véritable mine d’or pour toute marque qui cherche à accroître ses performances commerciales en ligne. Il expose les nombreux atouts de la synergie entre l’UX et le CRO pour atteindre les objectifs de sa stratégie digitale. Entre explications, conseils, exemples, le livre blanc de Yumens est un indispensable pour mieux répondre à vos enjeux business en 2023 et au-delà.