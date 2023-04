Dans un contexte international tendu entre les États-Unis et la Chine, Apple cherche à se détacher de l’Empire du Milieu. Dans sa quête d’indépendance, la marque à la pomme serait en train de négocier avec plusieurs fournisseurs pour fabriquer ses MacBook en Thaïlande. Elle y aurait déjà commencé à y manufacturer ses Apple Watch depuis plus d’un an. Aux côtés du Vietnam et de l’Inde, ce pays d’Asie du Sud-Est est devenu une destination de choix pour les entreprises souhaitant relocaliser leur chaîne de production en dehors du territoire chinois.

Les pourparlers sont en cours

Plusieurs sources proches du dossier ont révélé à Nikkei Asia les plans d’Apple pour fabriquer une partie de ses MacBook en Thaïlande. Actuellement, au moins trois prestataires seraient en pourparlers avec le géant de la tech. « Idéalement, Apple nous a demandé d’établir des installations au Vietnam pour construire des MacBook, à l’instar d’autres fournisseurs d’Apple, mais nous avons proposé une autre option consistant à fabriquer le produit dans nos usines de Thaïlande », expliquait le cadre supérieur de l’un d’eux.

Une autre personne concernée a confié au quotidien économique japonais que son entreprise était en train de bâtir de nouvelles usines en Thaïlande pour répondre aux besoins d’Apple. Plusieurs devraient voir le jour d’ici la fin de l’année, une spécialement pour les ordinateurs de la marque, les autres pour différents produits.

Une source a déclaré que « ce que nous comprenons, c’est qu’Apple veut construire [en Thaïlande] une capacité de production à l’échelle économique en dehors de la Chine ». Citant l’assemblage d’Apple Watch, elle ajoute que « nous aidons l’entreprise à fabriquer le produit depuis un certain temps déjà ».

Inde, Vietnam, Thaïlande, les Eldorada d’Asie du Sud-Est

La politique « Zéro Covid » et les dernières tensions entre Washington et Pékin poussent Apple à s’éloigner de la Chine. Le mastodonte a d’ores et déjà entamé le transfert de la fabrication d’iPhone vers l’Inde. Son objectif serait d’y produire 25 % de ses smartphones d’ici 2025. Pour le moment, ces derniers ne représentent que 5 à 7 % de la production mondiale, là où la Chine pèse pour 80 %.

Le Vietnam est aussi une destination privilégiée par les fournisseurs d’Apple. Depuis plusieurs années, la société californienne y fait construire plusieurs produits comme ses AirPods, ses Apple Watch et ses iPad. Une partie de ses MacBook devrait également y être manufacturée dans les mois à venir.

L’attrait pour ces pays de l’Asie du Sud-Est peut s’expliquer par le faible coût de la main-d’œuvre en comparaison à celle de la Chine. Pour autant, certains cadres travaillant pour les fournisseurs d’Apple tirent la sonnette d’alarme. « Nous avons déjà demandé à l’agence des ressources humaines d’embaucher des travailleurs à la chaîne Cambodgiens ou Laotiens pour nos usines de la province de Bac Ninh », souligne un de ses prestataires au Vietnam, « les coûts de main-d’œuvre ont augmenté très rapidement. En quelques années, le salaire de base que nous offrons au Vietnam représente déjà 80 % de celui de notre usine de Shenzhen ». Un faible prix à payer pour Apple afin de se séparer petit à petit de sa « relation symbiotique » avec la Chine.