Au travers de sa division semi-conducteur, Sony a annoncé un « investissement stratégique » dans les Raspberry Pi. C’est ce que rapporte cette semaine Engadget. Le site spécialisé indique que ce rapprochement aura notamment pour objectif d’accroître la sphère d’influence des technologies d’intelligence artificielle du géant nippon. Dans le cas présent, Sony compte essentiellement fournir aux utilisateurs de Raspberry Pi une plateforme de développement conçue pour tirer partie de ses puces Aitrios. Ces dernières sont principalement vouées à la détection d’images et peuvent ainsi servir pour des dispositifs de reconnaissance faciale. Cette nouveauté pourrait permettre le développement de nombreuses fonctions jusque alors difficilement compatibles avec les ordinateurs monocartes Raspberry Pi.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Raspberry Pi Ltd. pour apporter notre plateforme Aitrios — qui soutient le développement de solutions uniques et diverses utilisant nos dispositifs d’intelligence artificielle — à la communauté des utilisateurs et des développeurs de Raspberry Pi, et pour offrir une expérience de développement unique », a commenté Terushi Shimizu, CEO de Sony Semiconductor Solutions.

Aitrios : une solution physique, qui ne requiert pas de connexion au cloud

Comme le rappelle Engadget, les appareils Raspberry Pi, comme le Raspberry Pi 4, sont principalement utilisés pour enseigner la robotique ou le codage, mais aussi pour la réalisation de projets informatiques très variés. Employés tant par des particuliers que par l’industrie ou certaines institutions, ces derniers servent de plus en plus souvent dans le secteur de l’IoT (internet des objets).

C’est sur ce terrain que l’annonce de Sony pourrait avoir le plus d’impact. Les puces Aitrios de Sony peuvent en effet être utilisées — entre autres — pour des dispositifs de sécurité et de surveillance. Elles bénéficient par ailleurs d’une IA animée directement ai sein de la puce : pas besoin de recourir au Cloud, ce qui permet à la fois une meilleure sécurité (les données sont traitées localement), tout en offrant une latence fortement réduite.

Sur le site voué à sa technologie, explique qu’elle peut notamment être employée pour de la gestion de stocks, du comptage de clients, de la reconnaissance de plaques d’immatriculation ou même de « l’analyse détaillée d’employés ».

Notons que ce n’est pas la première fois que Sony s’approche de Raspberry Pi. En début d’année, la firme avait par exemple fourni à Raspberry Pi des puces d’imagerie dotées d’une capacité de mise au point automatique. Sony avait par ailleurs aidé la start-up, dès ses débuts sur le marché, à lancer sa première usine implantée au Royaume-Uni.