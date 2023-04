Il y a un peu plus d’une vingtaine d’années, Masayoshi Son, PDG de SoftBank misait 20 millions sur une jeune société d’e-commerce après avoir rencontré son créateur, Jack Ma. De ce pari légendaire de l’histoire de la Tech il ne restera bientôt plus grand-chose. Le conglomérat japonais a vendu pour 7,3 milliards de dollars d’actions d’Alibaba.

Alibaba sort d’une période difficile

Masayoshi Son doit sa réputation de dénicheur de start-up prometteuse à Alibaba. Toutefois, après plus de 20 ans de relation, SoftBank est en train de se séparer de l’une de ses plus grandes réussites. Le Financial Times a révélé une importante opération de ventes à terme menée par le groupe japonais, avec ces titres Alibaba.

Après avoir déjà vendu pour 29 milliards de dollars d’actions du géant de l’e-commerce en 2022, SoftBank cède de nouveau 7,3 milliards de dollars de titres. Sa participation au sein de l’entreprise chinoise, d’environ 14,6 % selon une déclaration publique de septembre, va tomber à 3,8 %.

Jack Ma, charismatique fondateur d’Alibaba, s’était attiré les foudres de Pékin en 2020, amorçant une reprise en main du pouvoir sur ses géants de la Tech. La valeur de l’entreprise, également malmenée par la politique « zéro covid », s’en est vue durement affectée.

La vente arrive alors que le prix du titre est au plus bas depuis 6 ans. La vente à terme permet justement à SoftBank de limiter le risque de pertes liées à des fluctuations du cours. Il s’agit de vendre une action à un prix fixé ultérieurement. SoftBank a la possibilité de racheter ses parts, mais ne semble pas en prendre la voie.

Le cours de Bourse d’Alibaba a baissé de plus de 4 % après les révélations. La fin de cette relation historique intervient alors que l’entreprise d’e-commerce a entamé une restructuration importante pour se séparer en six entités distinctes.

SoftBank souffre

Ce n’est pourtant pas forcément à cause d’éventuelles difficultés d’Alibaba que cette opération intervient, mais bien de celles de SoftBank. Le conglomérat a connu de très lourdes pertes ces deux dernières années après des paris aux résultats décevants. En 2021 le groupe a perdu 27 milliards de dollars, 23,4 milliards de dollars rien que pour le second trimestre 2022.

Le mouvement amorcé par SoftBank serait défensif, pour renforcer « notre stabilité financière en augmentant nos liquidités disponibles » selon les déclarations d’un porte-parole au Financial Times. Un moyen de présenter des chiffres un peu plus flatteurs lors de la publication des prochains résultats de l’entreprise.

Dans un même mouvement, SoftBank a annoncé le 12 avril se séparer de sa branche de capital-risque basée à Séoul SoftBank Ventures Asia. Une décision symbolique, c’était l’une des têtes de pont pour trouver de nouvelles start-up prometteuses dans lesquels investir. C’est le frère cadet de Masayoshi Son, Taizo Son, qui devrait l’acquérir au cours de l’année.

Le groupe va désormais consacrer toute son attention à l’Introduction en bourse de sa pépite Arm, qui ne devrait plus tarder.