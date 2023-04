Une bonne publicité et une empreinte écologique réduite. Dans un communiqué publié le 13 avril, Apple a annoncé vouloir fabriquer les batteries de ses produits avec du cobalt entièrement issu des filières du recyclage. D’autres matériaux devraient suivre cette initiative.

La neutralité carbone d’ici 2030 pour Apple

À une semaine du Jour de la Terre, Apple souhaite montrer ses efforts environnementaux. Dans un communiqué, la marque à la Pomme rappelle que depuis plusieurs années, « l’entreprise a considérablement élargi son utilisation des principaux métaux recyclés ». En 2021, seulement 13 % du cobalt utilisé pour les batteries était issu des filières du recyclage. L’année dernière, ce pourcentage est passé à 25 % et d’ici deux ans, l’entreprise promet de passer à 100 %.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Outre l’impact environnemental, l’utilisation du cobalt est souvent critiquée pour ses conditions d’extractions au Maroc, en Zambie et surtout en République démocratique du Congo. Ce dernier pays contrôle plus de 70 % de la production minière mondiale de cobalt. Or il souffre d’une grande instabilité politique provoquant des conditions de travail dangereuses : exposition à des poussières cancérigènes, travail des enfants, mines clandestines.

Au-delà du cobalt, d’autres métaux présents dans les smartphones comme les terres rares, l’or et l’étain sont une priorité pour Cupertino. En 2021, chez Apple, seulement 45 % des terres rares étaient recyclées puis 73 % l’année d’après. D’ici deux ans, « les aimants des appareils exploiteront des éléments de terres rares entièrement recyclés, et toutes les cartes de circuits imprimés utiliseront une soudure à l’étain recyclé à 100 % et un placage à l’or recyclé à 100 % » affirme Apple.

Le long communiqué de l’entreprise évoque également les méthodes de désassemblage. Elle affirme que, depuis 2019, les robots nommés Daisy et Dave ont récupéré plus de 11 000 kg de minerais sur des batteries recyclées, « Daisy aide à récupérer les éléments de terres rares, qui sont en grande partie perdus dans les processus traditionnels de recyclage de l’électronique. (…) Dave aide à accélérer davantage la récupération des minerais en démontant les moteurs Taptic (ndlr : anciennement utilisé pour le 3D touch) ».

Ces démarches suivent des initiatives similaires datant de l’année dernière pour l’aluminium et le tungstène. Globalement, elles s’inscrivent dans la volonté d’Apple d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2030. Lisa Jackson, vice-présidente de l’environnement, des politiques et des initiatives sociales de l’entreprise, le rappelle « Notre ambition d’utiliser un jour 100 % de matériaux recyclés et renouvelables dans nos produits va de pair avec Apple 2030, notre objectif d’obtenir des produits neutres en carbone d’ici 2030 ». Elle poursuit « Nous nous efforçons d’atteindre ces deux objectifs de toute urgence, tout en faisant progresser l’innovation dans l’ensemble de notre secteur ».