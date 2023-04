Les acheteurs souhaitent interagir avec des entreprises à l’écoute de leurs besoins et de leurs opinions. Une relation de proximité et de confiance doit donc être développée pour les fidéliser sur le long terme. C’est dans cette optique qu’Answerly FacePop a vu le jour. Ce widget vous permet d’interagir avec vos clients à l’aide de courtes vidéos de vous, poussées directement sur votre site web.

Interagir avec ses clients sans quitter son site web

À travers ces vidéos, vous pouvez leur présenter un nouveau produit ou encore leur demander de laisser un avis sur votre service. Ce format permet d’entrer en contact de façon plus engageante avec votre clientèle. Des rendez-vous en visioconférence peuvent même être planifiés grâce à l’outil.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

L’intérêt réside surtout dans les boutons Call-to-Action (CTA) qui peuvent être intégrés aux contenus. Vous pouvez y inscrire la phrase souhaitée, par exemple “découvrez notre nouvelle solution”. Il suffit alors d’insérer le lien de la page vers laquelle vous souhaitez rediriger vos clients.

Il est même possible de modifier la couleur de celui-ci. Il en est de même pour le titre et la description de la vidéo, qui s’affichent directement sur celle-ci. D’autres éléments peuvent être personnalisés, comme le lecteur, la position et la forme du bouton, la police d’écriture… Des effets visuels peuvent également être appliqués pour ajouter de la profondeur à la vidéo.

Afin de booster l’efficacité de vos contenus, Answerly FacePop exploite les données de votre site web et utilise la logique conditionnelle. Grâce à cela, l’outil est en mesure d’afficher une vidéo différente pour chacun de vos groupes cibles.

Si le média vise à être intégré à votre site, il peut aussi être partagé sur les réseaux sociaux ou par e-mail grâce au lien généré.

Enfin, Answerly FacePop met à votre disposition un tableau de bord permettant de garder un œil sur les performances de vos vidéos. Toutes les données sont affichées sous forme de graphiques simples à comprendre. Des métriques comme le nombre de vues, la durée de visionnage et le nombre de clics sur le CTA sont fournis.

Autant dire que ce widget est un puissant levier pour développer et renforcer vos relations avec vos clients. Toutes ses fonctionnalités sont à découvrir grâce à l’offre du moment : l’outil est disponible à 49 dollars à vie au lieu de 684 dollars. Vous pouvez également le tester grâce à l’essai gratuit de sept jours.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.