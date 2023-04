Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, a envoyé sa lettre annuelle aux investisseurs, dans la lignée de la tradition débutée par Jeff Bezos en 1997. Sans surprise, il met en avant la résilience du géant de l’e-commerce dans une période de récession économique difficile pour le secteur de la tech, et assure qu’il en ressortira plus fort.

Voir sur le long terme

Jassy est arrivé à la tête d’Amazon en 2021 alors que l’entreprise était à son apogée, avec des performances hors normes résultant de la pandémie de Covid-19. 2022 a été bien différente, et représente sans doute l’une des périodes les plus compliquées de l’histoire de la société. Ses actions ont chuté de près de 50 % au cours de l’année. Si elles ont depuis augmenté, elles sont toujours en baisse d’environ 35 % par rapport à 2021.

Interrogé à ce sujet par CNBC, Andy Jassy confie ne pas vraiment s’intéresser à la cotation boursière de son entreprise. « Au cours d’une période donnée, elle peut être en hausse ou en baisse, mais ce qui compte vraiment, c’est ce que vous faites pour vos clients sur une longue période », a-t-il affirmé. D’ailleurs, les nombreux efforts du PDG pour réduire les dépenses d’Amazon ont été salués par les investisseurs.

Il n’a pas hésité à mettre fin à des projets comme Amazon Care, à fermer des magasins Amazon Go, et surtout, à annoncer plusieurs vagues de licenciements massifs entraînant le départ d’environ 27 000 de ses employés. « Je suis convaincu que nous sortirons de cette période macroéconomique difficile dans une position plus forte que lorsque nous y sommes entrés », assure Jassy dans sa lettre, la deuxième depuis son arrivée au poste de PDG.

Les investissements payants d’Amazon

Il a également saisi l’occasion pour mettre en avant plusieurs investissements qu’il considère notables sur le long terme, notamment Buy with Prime, un outil permettant aux commerçants tiers d’utiliser le service d’Amazon Prime pour des produits mis en vente sur leur propre site. Il a permis « d’augmenter de 25 % en moyenne le taux de conversion des acheteurs sur les sites tiers », écrit Jassy.

Le PDG félicite également Amazon pour son projet de constellation de satellites Kuiper, dont l’objectif est d’apporter un réseau Internet haut débit aux régions les plus reculées du monde. « Nous pensons que Kuiper représente une opportunité potentielle très importante pour Amazon. Il présente plusieurs similitudes avec Amazon Web Services, en ce sens qu’il nécessite beaucoup de capitaux au départ, mais qu’il dispose d’une vaste clientèle potentielle de consommateurs, d’entreprises et de gouvernements, d’un potentiel de revenus et de bénéfices d’exploitation important, et d’un nombre relativement faible d’entreprises possédant les aptitudes techniques et inventives, ainsi que l’hypothèse d’investissement nécessaire pour s’y attaquer » rapporte-t-il.

Le dirigeant félicite également Amazon pour ses avancées dans le secteur de la santé. En plus d’avoir complété le rachat de One Medical pour 4 milliards de dollars, la société propose désormais aux abonnés américains d’Amazon Prime d’accéder de manière illimitée aux médicaments génériques couramment prescrits.

Enfin, le PDG met en exergue les investissements de l’entreprise dans l’IA générative, sujet actuellement bouillant au sein de la Silicon Valley, à travers une technologie destinée aux clients de cloud computing, ainsi qu’une place de marché pour les outils d’IA d’autres entreprises. « Je pourrais écrire une lettre entière sur les modèles de langage étendus et l’IA générative, car je pense qu’ils seront réellement transformateurs, mais je laisserai cela pour une prochaine lettre. Disons simplement qu’ils vont représenter une grande affaire pour les clients, nos actionnaires et Amazon », annonce-t-il.

La rationalisation des coûts porte ses fruits, selon le PDG

En dépit de ces efforts, Amazon est confrontée à un ralentissement de la croissance dans ses deux principales activités, le commerce de détail et le cloud computing. « Malgré une croissance de 29 % d’une année sur l’autre en 2022 sur la base d’un chiffre d’affaires de 62 milliards de dollars, AWS est confrontée à des vents contraires à court terme, car les entreprises sont plus prudentes dans leurs dépenses en raison des conditions macroéconomiques difficiles actuelles », explique Andy Jassy.

Le PDG reste néanmoins confiant pour l’avenir. « Nous avons encore beaucoup de croissance devant nous. Le fait que nous ayons pu rationaliser nos coûts de manière significative tout en préservant les investissements stratégiques à long terme qui, selon nous, peuvent changer de manière significative l’expérience des clients d’Amazon à long terme, je pense que nous avons beaucoup de raisons d’espérer », a-t-il confié à CNBC.

En amont de la lettre, Amazon a déposé son rapport annuel. Andy Jassy a perçu 1,3 million de dollars en 2022. C’est une chute vertigineuse par rapport à 2021. Il avait alors reçu une attribution d’actions d’une valeur de plus de 200 millions de dollars liée à sa promotion au poste de PDG, les actions étant acquises sur une période de 10 ans, lui permettant d’enregistrer des revenus de 212 millions de dollars.