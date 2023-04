Dans un communiqué, l’agence de protection des données italienne, surnommée la Garante, a dévoilé, le 12 avril, la liste de fonctionnalités que devra ajouter OpenAI pour réactiver ChatGPT dans le pays. L’entreprise a désormais jusqu’au 30 avril pour être en conformité.

Lancer une campagne d’information sur l’utilisation des données personnelles

Le 31 mars dernier, l’Italie est devenue le premier pays occidental à bloquer l’usage de ChatGPT. Selon les régulateurs du pays, OpenAI ne dispose pas de justification légale pour la collecte des informations personnelles des utilisateurs et ne vérifie pas non plus l’âge des utilisateurs. En clair, l’entreprise n’est pas conforme au Règlement général sur la protection des données (RGPD).

La Garante a détaillé les mesures qu’elle attend de la part d’OpenAI : mettre en place des avertissements pour dissuader les personnes mineures de créer un compte, mettre en œuvre, avant le 31 mai, un système de vérification de l’âge, lancer une campagne d’information d’ici le 15 mai par le biais « de la radio, de la télévision, des journaux et d’internet afin d’informer les individus sur l’utilisation de leurs données personnelles pour l’entraînement des algorithmes », mettre en place un outil permettant aux citoyens italiens de demander la rectification d’informations les concernant.

Le dernier outil pourrait répondre à plusieurs plaintes en France. Éric Bothorel, député Renaissance des Côtes-d’Armor, a saisi la CNIL à la suite de multiples erreurs de ChatGPT à son sujet. Il s’appuie sur l’article 5 alinéa d du RGPD qui dispose que « les données personnelles soient exactes et, si nécessaire, tenues à jour en prenant toutes les mesures raisonnables pour ».

Tic-Tac, Tic-Tac…

OpenAI n’a pas attendu la liste italienne pour réagir. La semaine dernière, l’entreprise sud californienne a exposé dans un long communiqué son « Approche de la sécurité de l’IA ». Elle a révélé travailler sur un système de vérification de l’âge des utilisateurs lors de leurs inscriptions. Elle a aussi précisé qu’il fallait être âgé de plus de 18 ans ou avoir 13 ou plus avec un accord parental pour utiliser ses modèles de langages.

Au total, OpenAI n’a que 18 jours pour se mettre en conformité avec l’ensemble des demandes italiennes. En cas de non-respect, l’autorité pourrait appliquer de nouvelles sanctions à l’entreprise, « L’agence poursuivra ses enquêtes afin d’établir d’éventuelles violations de la législation en vigueur et pourra décider de prendre des mesures supplémentaires ou différentes si cela s’avère nécessaire à l’issue de l’exercice d’enquête en cours ».