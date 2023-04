L’Arcep et l’Arcom ont publié, ce 11 avril, la troisième édition de leur référentiel commun des usages numériques de la population française. Le rapport rend notamment compte des applications les plus téléchargées dans le pays en 2022. Pour la première fois, les deux autorités ont aussi partagé la manière dont les Français consomment leurs programmes préférés sur leurs télévisions connectées.

Les Français consomment toujours plus de vidéos sur internet

Dans le rapport (pdf) réalisé par le Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (CREDOC), l’Arcep et l’Arcom signalent que plus neuf français sur dix utilisent internet. Un chiffre en stagnation entre 2021 et 2022. La population de 12 ans et plus n’a pas non plus changé son utilisation quotidienne d’internet en 2022. Plus de 82 % des Français vont sur internet tous les jours, 7 % une à deux fois par semaine et seulement 3 % y passent rarement.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Le trafic entrant vers les principaux fournisseurs d’accès à internet a quant à lui augmenté. Fin 2021, plus de 35,6 Tbits par seconde étaient utilisés, soit l’équivalent de 17500 heures de vidéo en haute définition. En parlant de vidéo, Netflix est le plus grand client en bande passante avec plus de 19 % du trafic. Derrière le site de streaming se trouve Google avec 11 et Akamai, une entreprise américaine spécialisée dans la mise en cache de contenu, pour que les logiciels et les sites fonctionnent plus rapidement, avec 8 %.

Toujours plus d’utilisateurs d’e-commerce

Concernant le commerce en ligne, les deux autorités notent encore, après la forte progression lors de la crise sanitaire, une croissance sur l’ensemble de l’année dernière. 84 % de la population française a utilisé internet pour acheter des biens en ligne. Il s’agit d’une augmentation de 2 points par rapport à 2020, et surtout de 13 points par rapport à 2019. En 2022, près de la moitié des consommateurs d’e-commerce ont acheté au minimum un produit par mois.

Les Français délaissent les appels téléphoniques classiques ?

Le nombre d’applications permettant de communiquer augmente de semaine en semaine. En passant d’Instagram à Facetime, cette tendance change le comportement des Français. 79 % de la population de plus de 12 ans affirme utiliser des applications pour envoyer des messages, dont 52 %, quotidiennement. Il s’agit d’une hausse de 9 points par rapport à 2021.

Quant aux appels, 69 % des individus téléphonent avec des applications, dont 30 %, chaque jour. Le rapport indique que la plus forte progression provient des plus de 40 ans.

Les applications les plus téléchargées en 2022 restent les réseaux sociaux. Parmi eux WhatsApp et TikTok remontent à la première et deuxième place respectivement. L’application TousAntiCovid, première en 2021, disparaît logiquement du classement. À noter, l’entrée dans le top 10 de Telegram, Lidl Plus, Waze et CapCut, une application de la maison mère de TikTok, ByteDance.

La consommation télévisuelle des Français

Les appareils connectés pullulent dans les foyers des Français et notamment les télévisions connectées. Pour la première fois, l’Arcom et l’Arcep dévoilent la façon dont les Français consomment leurs programmes sur ce type de télévision.

Plus de 90 % de la population regardent la télévision classique, dite linéaire, sur un appareil connecté. 86 % des internautes ont massivement recours à l’accès à internet de la télévision pour consulter des programmes en replay sur les plateformes à la demande. À noter que plus de 14 % des internautes continuent d’utiliser leurs téléviseurs quotidiennement pour consulter des données sur des clés USB et des disques durs. Très populaire dans les années 2000, cette tendance archaïque devrait continuer de s’atténuer avec la multiplication des sites de streaming.