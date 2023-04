Elon Musk aurait-il été contraint de racheter Twitter pour des raisons légales ? La réponse est oui. Dans une interview accordée sur Twitter Spaces à James Clayton, journaliste pour la BBC, l’homme d’affaires a admis que son acquisition du réseau social s’était, au final, faite à son corps défendant. Une nouvelle qui confirme bien des suppositions, note TechCrunch. En l’état, Elon Musk n’aurait en effet signé l’accord de rachat que parce qu’il pensait être légalement contraint de le faire.

Pour rappel, le rachat de Twitter s’était fait dans la douleur. Après une première proposition d’achat formulée en avril 2022, pour 44 milliards de dollars (soit 54,20 dollars l’action), Elon Musk avait pris la décision de suspendre ce projet, arguant que Twitter ne fournissait pas suffisamment de détails concernant le volume de faux comptes et de spams présents sur la plateforme. Un facteur important pour déterminer la valeur de rachat du service.

Finalement, Twitter avait fini par intenter un procès à Elon Musk pour le forcer à honorer l’obligation qu’il avait signé d’acquérir le service au prix préalablement convenu. Des circonstances qui ont forcé la main du patron de Tesla et Space X, contraint (rapidement après) de notifier la SEC (Securities and Exchange Commission) qu’il avait bien l’intention de racheter Twitter… au prix fixé à l’origine.

Quoi qu’il en soit, l’échange entre James Clayton et Elon Musk, que vous pouvez retrouver dans le tweet intégré ci-après, a le mérite d’être clair. En voici la transcription :

BREAKING: @ElonMusk shut down this pro-censorship BBC reporter and left him scrambling on how to justify his own questions on misinformation and the supposed rise in hate speech.

Listen till the end. pic.twitter.com/J7L6eKtKJK

— TexasLindsay™ (@TexasLindsay_) April 12, 2023