Avec la démocratisation de l’intelligence artificielle (IA), un nouveau talent se développe : celui de rédiger les bonnes consignes pour bénéficier des meilleurs résultats possibles. Il faut être très précis pour avoir la réponse ou l’image souhaitée. Des outils peuvent être utilisés pour cela, comme UnPrompt, une solution spécialisée dans l’art. Il suffit de télécharger un visuel sur le site pour obtenir des illustrations similaires avec leur prompt d’origine.

35 millions d’images

UnPrompt est un outil accessible directement depuis votre navigateur. Dans la barre de recherche, il faut télécharger l’image dont vous aimez le style. Vous pouvez ajouter des mots-clés pour avoir des résultats qui correspondent plus précisément à vos attentes. Côté paramètres, il est possible de régler le pourcentage de similitude et d’esthétisme des propositions qui sont faites.

À partir de là, le site vous affiche des visuels avec un prompt similaire. Des centaines sont générées par l’intelligence artificielle, vous laissant l’embarras du choix. Il vous suffit de scroller pour toutes les découvrir et mettre en favoris celles qui vous semblent pertinentes. En appuyant sur un des visuels, vous pouvez copier la fameuse consigne pour la donner à une IA. UnPrompt vous fournit également le lien de l’image. Elle peut être publiée en un clic sur Facebook et sur Twitter grâce aux boutons de partage.

Pour le moment, 35 millions de prompts et de visuels sont accessibles depuis l’outil. En somme, une large gamme de choix est disponible, le tout, gratuitement.

Si UnPrompt se spécialise dans l’art, certaines solutions permettent aujourd’hui de tirer le meilleur parti de l’intelligence artificielle dans d’autres domaines : marketing, rédaction, e-commerce… 150 ChatGPT Copywriting Prompts regroupe par exemple des consignes à donner à l’agent conversationnel d’OpenAI pour améliorer ses textes. eCommerce Prompts propose les mêmes fonctionnalités, mais pour le commerce électronique.