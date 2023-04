Depuis plusieurs mois, l’intelligence artificielle (IA) est au cœur de toutes les conversations. Les professionnels de tous les secteurs tentent de tirer parti de cette technologie innovante : aide au diagnostic médical, détection automatique des fuites de données, création de contenus automatisée… Ses champs d’application sont nombreux et aujourd’hui sans limites.

Le marketing, et plus particulièrement le CRM, profite, lui aussi, de cette innovation. Contrairement à l’humain, l’IA est capable de personnaliser facilement les relations avec les clients à grande échelle.

Toute technologie s’accompagne d’un jargon spécifique et de nombreuses notions. Pour les maîtriser, nul besoin d’arpenter le web : Splio, plateforme de CRM intelligent, vous propose un glossaire concis de l’intelligence artificielle appliquée à la relation client.

Un document indispensable pour saisir la puissance de l’IA

Les marketeurs sont aujourd’hui nombreux à s’intéresser aux possibilités offertes par l’intelligence artificielle : automatisation des processus de travail, recommandations intelligentes, communication optimisée… Pour ces professionnels, les défis sont multiples : il faut réussir à identifier les opportunités que présente cette technologie et comprendre comment les exploiter correctement. Le tout, en s’acclimatant à un nouvel univers qui leur est inconnu, avec de nombreuses définitions à connaître. Sans la compréhension de ces termes, difficile de saisir tous les concepts et de mener à bien ses futurs projets de marketing client.

C’est pour vous aider à mieux comprendre l’univers de l’intelligence artificielle, ainsi que de la data, que Splio a édité ce glossaire exhaustif déroulant une vingtaine de définitions. Vous découvrirez que les applications dans le monde du marketing et de la vente ne manquent pas. Dès que vous rencontrez un mot dont vous ne connaissez pas le sens, il suffit de consulter ce document pour en obtenir une définition claire et complète.

Parmi les concepts abordés, le Data Mining. Comme l’expliquent les experts de Splio dans ce glossaire, cela désigne l’exploration et l’analyse de gros volumes de données et le fait de les transformer en informations utiles. Ils reviennent également sur le Machine Learning, définit comme un type d’algorithme qui a pour particularité l’apprentissage automatique.

Autant dire que ce guide vous donne toutes les clés nécessaires pour maîtriser le vocabulaire de l’IA et de la data !

Se familiariser avec l’IA dans le CRM

À travers ce glossaire, Splio vous fait aussi découvrir les termes de l’IA appliquée à l’Individuation® Marketing. Cette nouvelle approche, développée par l’entreprise parisienne, permet aux sociétés de s’adresser individuellement à chacun de leur client de manière pertinente grâce l’intelligence artificielle.

Pour vous guider dans ce nouvel univers et en saisir tous les principes, plusieurs termes sont passés en revue : algorithmes auto-apprenants, data augmentée, Groupe Témoin Universel (GTU)…

C’est en maîtrisant toutes ces notions que vous parviendrez à mieux discerner la technologie qui se cache derrière l’intelligence artificielle. Cela s’avère indispensable pour communiquer et collaborer plus efficacement avec les experts de la data et ainsi exploiter toutes les possibilités qui s’offrent à vous. Sans aucun doute, ce glossaire gratuit sera un point d’appui essentiel dans tous vos futurs projets de marketing client.