La crise sanitaire s’est révélée être un accélérateur de la digitalisation, déjà en marche dans plusieurs organisations. Cette évolution implique de nouveaux enjeux, particulièrement en matière de sécurité. C’est pour aborder ce pilier de la transformation digitale que DG Consultants, spécialiste de l’événementiel sur le marché IT, organise la quatrième édition de son événement phare, Ready For IT.

Du 23 au 25 mai, 700 participants dont 400 décideurs et 74 sociétés fournisseurs de solutions se réuniront dans un cadre privilégié, au Grimaldi Forum de Monaco. Ils discuteront de leurs problématiques liées à la cybersécurité sous la transformation digitale, tout en découvrant les signaux faibles du marché.

Pour en savoir plus sur les ambitions de l’événement, son programme et ses promesses, Siècle Digital a échangé avec Maria Iacono, directrice de Ready For IT.

Un événement autour de la cybersécurité et de la transformation numérique

Pour cette nouvelle édition, c’est autour du thème "La cyber au cœur des enjeux numériques" que l’événement est organisé. Il implique d’aborder le sujet de la cybersécurité sous l’angle de la transformation digitale. Il s’agit aujourd’hui d’un enjeu majeur pour les organisations, qui ont été fragilisées par la succession de crises à la fois sanitaire, économique et géopolitique. « Les alertes de l’ANSSI face à la fragilité et la recrudescence des attaques sur les entreprises françaises ne cessent d’augmenter », souligne Maria Iacono.

Dans un tel contexte, les sociétés doivent se réorganiser pour faire face aux menaces de plus en plus importantes et sophistiquées. « L'enjeu majeur étant représenté par la sécurisation dans toutes leurs problématiques de transformation numérique : l'entrée dans le cloud, digitalisation de leur supply chain, intégration de leur OT/IoT… », rappelle-t-elle.

Aider les professionnels à appréhender les challenges qu’impose la cybersécurité dans le cadre de la transformation numérique, là repose la raison d’être de ce nouvel opus. Comme l’explique la directrice de l’événement, « L’objectif est de créer un espace de travail commun, d’échange et de partage afin que les fournisseurs de solutions puissent aborder les sujets et besoins des DSI de ces sociétés ».

Un programme riche pour découvrir les mutations du secteur

Pour mieux cerner l’importance de la protection des systèmes dans la transformation numérique et des enjeux qui y sont liés, les participants pourront assister à plusieurs tables rondes. Lors de celles-ci, des experts du secteur se réuniront pour débattre, partager et échanger autour de thématiques clés. Parmi celles abordées, les DSI face aux crises.

« Cette table ronde aura pour but d’apprendre aux participants quelles stratégies adopter afin de suivre les indicateurs clés pour maintenir la continuité des activités de l'entreprise, comment naviguer dans l'incertitude en 2023 et anticiper les risques », précise Maria Iacono. Outre ce sujet, les intervenants partageront leur point de vue sur des questions et problématiques majeures, à l’image de la souveraineté des données, l’évolution du métier de DSI ou encore la pénurie de talents.

En somme, les professionnels auront le droit à un véritable tour d’horizon du secteur et de ses mutations, notamment grâce aux conférences qui auront lieu. Tom Fishburne, créateur de Marketoonist, agence spécialisée dans les dessins pour le marketing, ouvrira le bal. « Avec ses croquis humoristiques, il proposera une nouvelle approche de la transformation numérique et de sa sécurisation », assure la directrice.

Saxx, ZaX et Doomer, trois hackers éthiques, prendront également la parole pour un talk inédit qui permettra d’en savoir plus sur les outils et techniques utilisés par les cybercriminels. « Ils aborderont aussi l'aspect éthique de leur métier, la place des "white hat" dans notre société, face à des cybercriminels qui ont de moins en moins de scrupules à exposer des vulnérabilités et aux nouveaux », développe-t-elle.

Pour conclure sur un volet prospectif, Stéphane Vanrechem, Analyste Senior chez Forrester, expliquera pourquoi les organisations devront faire de la durabilité environnementale un impératif stratégique dans les prochaines années. Il présentera en exclusivité les résultats du dernier rapport de son entreprise sur le Green IT et la durabilité environnementale au sein des organisations.

Des rendez-vous one-to-one pour concrétiser ses projets

En parallèle de ce riche programme de conférences et tables rondes, les participants pourront profiter de moments de networking informels et formels. Ils auront l’occasion d’échanger autour de leurs projets respectifs lors de rendez-vous one-to-one. Ils pourront y rencontrer de potentiels partenaires ou acheteurs et découvrir les meilleurs fournisseurs de logiciels œuvrant dans la transition et la sécurité numériques.

Pour assurer des meetings qualifiés et pertinents, Ready For IT a un processus bien ficelé. « Les décideurs sont sélectionnés selon les profils et projets qu’ils souhaitent lancer. De leurs côtés, les fournisseurs de solutions sont choisis pour leur qualité et leur adéquation aux problématiques métiers », explique Maria Iacono. Depuis son espace personnel en ligne, chaque participant organise alors son propre agenda. Bien entendu, les équipes de Ready For IT seront présentes pour accompagner les participants et optimiser leur participation.

Rendez-vous one-to-one, ateliers, conférences… Vous l’aurez compris, ce sont deux journées de prospection, de veille technologique et d’échanges entre pairs qui sont prévues du 23 au 25 mai prochains. Ready For IT apparaît donc comme le rendez-vous à ne pas manquer pour tout professionnel œuvrant dans le secteur de la transformation digitale et de la cybersécurité. Pour en savoir plus et s’inscrire, rendez-vous sur le site de l’événement.