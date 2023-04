Les mesures pour protéger la vie privée des utilisateurs en ligne se renforcent et peuvent compromettre les stratégies marketing des marques. Avec un accès limité aux informations sur les consommateurs, il leur est difficile de proposer une expérience personnalisée, de réaliser des ventes croisées et de séduire de nouveaux clients. Comment faire face à la dépréciation des données ?

Qualifio vous éclaire sur ce sujet dans un récent article de blog. Nous revenons sur les mesures à mettre en place et les solutions offertes par le spécialiste du marketing interactif et de la collecte de données first- et zero-party

Pourquoi la dépréciation des données se produit-elle ?

Si vous évoluez dans l’univers du marketing et de la communication digitale, vous avez peut-être entendu parler de la dépréciation des données au détour de conversations avec vos pairs ou de votre veille. Pour autant, savez-vous réellement pourquoi elle se produit ?

Pour le comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Pendant plusieurs années, les marques ont eu accès aux données des consommateurs sans aucune véritable limite. Ces informations étaient fournies par de grandes plateformes technologiques et sites web. Elles étaient ensuite utilisées pour créer des profils d’individus à cibler.

Si ces données ont alimenté la publicité digitale durant un certain temps, c’est bientôt de l’histoire ancienne. Elles sont vouées à disparaître, et ce, pour quatre grandes raisons :

Les lois sur la confidentialité, comme le RGPD en Europe ou le CCPA en Californie, s’endurcissent ;

Les navigateurs et les systèmes d’exploitation limitent désormais le partage de données pour protéger la vie privée des utilisateurs ;

La multiplication des « jardins clos » de la part des grandes entreprises dans le but de limiter l'accès aux externes non approuvés ;

Le comportement de protection de la vie privée des consommateurs a évolué.

Les conseils de Qualifio pour contrer la dépréciation des données et le potentiel des données first- et zero-party

Pour les marques, la dépréciation des données implique de repenser leur façon de se connecter à leur audience et de construire leur relation avec elle. Quelles sont les mesures à prendre pour y arriver ?

Pour les experts de Qualifio, de nouvelles approches doivent être adoptées, à commencer par la collecte de données first-party et zero-party. Ce sont des informations recueillies à partir des interactions avec les utilisateurs : historique d’achat, préférences de produits, activité sur un site web… Elles sont fiables, exploitables et surtout consenties, car elles sont partagées directement par les consommateurs. Pour eux, c’est un moyen d’obtenir des recommandations pertinentes et personnalisées avec des marques en qui ils ont confiance.

L’Oréal EMEA, l’exemple parfait d’une stratégie efficace de collecte de données

Il convient également d’opter pour des méthodes de collecte de données innovantes, comme le marketing interactif . Grâce à celui-ci, les entreprises peuvent proposer des campagnes originales et des expériences mémorables à leurs clients. C’est en engageant les consommateurs qu’elles les amènent à partager des informations sur eux.

Pour collecter des données first et zero-party, c’est justement sur le marketing interactif que s'est appuyé L’Oréal EMEA. Le leader mondial de la beauté souhaitait enrichir les informations de ses clients existants et en fidéliser de nouveaux. Pour cela, l’entreprise a mis en place un programme de capture de données dans plusieurs pays européens avec l’aide de Qualifio. En un peu plus d’un an, 700 campagnes ont été lancées, permettant de toucher plus de 5,5 millions d'utilisateurs.

Vous l’aurez compris, il existe plusieurs manières de faire face à la dépréciation des données. L’enjeu reste d’établir des relations solides avec votre audience tout en respectant leur vie privée. Pour ce faire, les données first- et zero-party apparaissent comme la solution adéquate. Le marketing interactif est, lui, le levier le plus puissant pour les collecter.

Les équipes de Qualifio peuvent vous aider à mieux connaître vos clients grâce à deux modules uniques :

Qualifio Engage, pour générer de l’engagement et collecter des données via une cinquantaine de formats interactifs (quiz, jeux, concours…) ;

Qualifio Loyalty, pour créer des programmes de fidélité basés sur l’interaction et l’engagement.

Pour en savoir plus sur le sujet et découvrir comment Qualifio peut vous aider à créer une campagne de collecte de données structurée