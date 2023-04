Aujourd’hui, créer des vidéos ne demande plus nécessairement de maîtriser des logiciels complexes et onéreux. Des outils puissants et simples à prendre en main comme Canva font aujourd’hui partie des indispensables des professionnels. Toutefois, des alternatives solides existent, comme FlexClip. Cette solution dispose d’une large gamme de fonctionnalités pour concevoir des vidéos de qualité.

Des milliers de templates à disposition

FlexClip propose une longue liste de templates couvrant plusieurs thématiques : publicité, technologie, formation… Pour obtenir un aperçu d’un modèle, il suffit de passer votre curseur sur la miniature. Des contenus similaires vous sont également recommandés. Une fois que vous avez trouvé le modèle qui vous convient le mieux, vous pouvez le personnaliser pour qu’il corresponde entièrement à vos attentes.

Les couleurs peuvent être modifiées, la police d’écriture changée et les assets graphiques réajustés. Des stickers ou encore des images peuvent être ajoutés. Le montage est pré-conçu, mais vous pouvez tout à fait en revoir le paramétrage. La vitesse de défilement peut par exemple être modifiée.

Pour ceux qui auraient déjà une idée en tête, il est possible de créer votre vidéo en partant de zéro. FlexClip vous propose alors deux modes d’édition :

le mode storyboard, qui présente une interface de montage simplifiée ;

le mode chronologie, qui dispose d’options de personnalisation plus avancées, comme une timeline et un éditeur audio.

Dans les deux cas, vous orchestrez le projet de A à Z : choix du format, importations des médias, synchronisation de la musique… FlexClip met à disposition une bibliothèque de visuels et de sons libres de droit, mais vous pouvez aussi télécharger les vôtres.

L’exportation du contenu se fait ensuite au format vidéo ou GIF. Concernant le format vidéo MP4, vous avez le choix entre plusieurs qualités : 480p, 720p ou 1080p.

Pour une durée limitée, l’outil est disponible à 69 dollars à vie au lieu de 400 dollars. Avec cette licence à -83 %, toutes les fonctionnalités sont accessibles. Des vidéos d’une durée de trois minutes maximum peuvent être créées, et 10 Go d’espace de stockage sont fournis. Pour plus de possibilités, il suffit de stacker les codes sur la marketplace AppSumo.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.