Les trois dernières années ont été rythmées par différentes crises sanitaires, politiques, économiques et sociales. Pour les entreprises, cette succession d’événements les oblige à constamment réajuster leurs opérations. 2023 s’annonçant encore comme une période difficile, les professionnels devront redoubler d’efforts, et particulièrement les marketeurs.

Trois défis majeurs les attendent : personnaliser toujours plus l’expérience client, atteindre des objectifs commerciaux avec moins de ressources économiques, participer à la création d’un avenir plus durable.

Inscrivez-vous à la newsletter En vous inscrivant vous acceptez notre politique de protection des données personnelles.

Pour en savoir plus sur leurs préoccupations, leurs priorités et leurs stratégies, Salesforce a échangé avec 6 000 spécialistes dans le monde. Avec cette huitième édition du « Focus sur le marketing », le leader mondial des solutions CRM souhaite vous aider à faire de votre année 2023 un succès, malgré les obstacles.

Réussir à booster sa rentabilité

Dans un contexte de ralentissement économique, les entreprises doivent évoluer avec des budgets plus serrés. Pour cette raison, les marketeurs dépensent avec parcimonie leurs investissements technologiques. Le poste de dépense principal reste la publicité (18 %), indispensable pour tirer son épingle du jeu dans un environnement hyper-concurrentiel où attirer l’attention des clients est vital.

Chaque action mise en place doit être justifiée et surtout, rentable. Pour répondre à cet objectif, une seule solution : améliorer l’efficacité des stratégies. Pour ce faire, les marketeurs misent sur des innovations, desquelles les clients sont friands. Ces nouveautés technologiques doivent être mises en place avec prudence : dans un climat d’inquiétude quant à la protection de la vie privée, l’instauration et le maintien de la confiance avec les clients restent une priorité et un véritable challenge.

Aussi, de nouvelles tactiques et méthodes ont été adoptées pendant la pandémie, à l’image de workflows automatisés. 70 % des équipes marketing voient cela comme un atout de long terme. Il en est de même concernant les investissements dans les expériences digitales (69 %) ou encore les nouvelles options de livraison des produits (68 %).

Pour découvrir plus en détail les innovations mises en place par les marketeurs pour répondre aux grands défis qui les attendent et booster leur rentabilité, il suffit de télécharger le guide gratuit de Salesforce.

Repenser son utilisation des données

Si évoluer dans un contexte économique tendu est déjà un challenge, ce n’est pourtant pas le seul qui attend les marketeurs en 2023. En effet, l’horloge tourne et la fin des cookies tiers est pour bientôt. Il est donc plus que jamais nécessaire de repenser son utilisation de la data et de miser sur de nouvelles sources de données, indispensables pour proposer une expérience toujours plus personnalisée aux clients.

Cependant, 75 % des marketeurs s’appuient encore sur les données tierces. Malgré tout, 68 % disent avoir réussi à définir pleinement leur stratégie pour s’éloigner de ces sources. Certains parviennent à encourager leur clientèle à renseigner leurs données (zero-party) pour offrir une expérience individualisée. Dans ce livre blanc, Salesforce vous fait découvrir les autres mesures prises par les professionnels du marketing pour se préparer aux changements en matière de confidentialité. De quoi vous inspirer !

La lecture de ce guide vous permettra également de comprendre comment les marketeurs s’appuient sur l’intelligence artificielle (IA) pour intensifier leurs efforts. 88 % d’entre eux l’utilisent pour personnaliser le parcours client sur l’ensemble des canaux. Ils s’en servent également pour automatiser les interactions avec les acheteurs, intégrer des données automatiques, améliorer la segmentation des clients…

Il est toutefois important de préciser que malgré le temps qu’ils passent en ligne, 43 % des consommateurs préfèrent les canaux non digitaux. Cela souligne donc un cas d’usage important de l’IA : la création d’une expérience sans couture en ligne comme hors ligne.

Communiquer autour de ses valeurs, une nécessité pour les marketeurs en 2023

Aujourd’hui plus que jamais, les consommateurs attendent des organisations qu’elles affirment leurs valeurs, prennent la parole et agissent sur des enjeux sociétaux et environnementaux. C’est une véritable nécessité, particulièrement lorsqu’on sait que 66 % des clients ont cessé d’acheter les produits d’une entreprise dont les valeurs ne correspondaient pas aux leurs.

88 % d’entre eux s’attendent à ce qu’elles soient clairement véhiculées par les marques, c’est pourquoi les marketeurs les mettent dorénavant en avant dans leurs stratégies. En effet, 93 % des top performers estiment que leur communication externe reflète les valeurs de l’entreprise, contre 87 % des mid performers et 70 % des low performers. Vous ne savez pas comment vous y prendre ? Pas de panique, vous pourrez vous appuyer sur l’étude de cas de Salesforce et sa campagne environnementale #TeamEarth, partagée dans ce livre blanc.

Il ne s’agit que de quelques-unes des tendances évoquées dans le guide. En le téléchargeant, vous découvrirez :

Les nouveaux canaux et tactiques adoptés par les marketeurs pour mieux communiquer ;

Comment ils démontrent l’impact du marketing sur le chiffre d’affaires de leur entreprise ;

Les outils collaboratifs pour fédérer les équipes à distance.

En somme, Salesforce vous offre un véritable tour d’horizon des grandes dynamiques du marketing et la façon dont les professionnels du secteur se préparent à une année économiquement difficile. À l’issue de la lecture de ce document, vous aurez un regard neuf sur les grandes évolutions à venir ainsi que des conseils activables de suite pour mieux naviguer dans cet environnement en constante évolution et répondre, toujours plus justement, aux attentes des clients.