Lancer un business implique d’avoir plusieurs casquettes : entrepreneur, comptable, marketing manager… Pour mener à bien tous ces rôles, beaucoup de professionnels estiment qu’il faut s’équiper d’une myriade d’outils. La réalité, c’est que bon nombre d’entre eux ne sont pas très utiles. Aujourd’hui, des solutions tout-en-un plus performantes existent, comme Oode. Création de site web, facturation, emailing… Tout se fait depuis la même plateforme.

Une plateforme idéale pour les fournisseurs de service

Oode met à la disposition des fournisseurs de services une boîte à outils complète pour gérer leur business de A à Z. De la création de leur activité au développement de celle-ci, vous disposez de tout le nécessaire.

Pour ceux qui seraient au stade de lancement, il est possible de créer des landing pages depuis la plateforme. Pas besoin d’être un expert en design, car Oode propose une ribambelle de templates soignés. Autant dire que le processus est largement simplifié. Il ne vous reste plus qu’à rédiger les paragraphes et descriptions. Toutefois, vous pouvez ajouter votre grain de sel en personnalisant les éléments de votre choix.

En quelques minutes, vous pouvez donc créer un site web professionnel avec une section FAQ, des redirections vers vos comptes réseaux sociaux et des avis clients.

Oode a bien d’autres atouts en réserve. La solution vous permet de créer une page avec les services vendus, le prix, le lieu… Vos futurs clients pourront réserver un créneau ou une prestation directement depuis celle-ci. Pour ceux qui préféreraient mettre en place un système par abonnement, c’est aussi possible. Toute la facturation se fait depuis la plateforme.

Aussi, l’outil dispose d’un calendrier vous donnant une vue d’ensemble sur vos disponibilités et vos rendez-vous à venir. Bien entendu, la synchronisation avec les agendas Google et Outlook est proposée pour ne pas avoir à osciller entre plusieurs outils.

Faire croître votre business implique aussi d’imaginer des opérations marketing. Depuis Oode, vous pouvez lancer des campagnes d’emailing en suivant pas à pas les conseils donnés. Pour interagir avec vos clients, la fonctionnalité de live chat peut également être mise en place.

En somme, la solution intègre tous les outils essentiels au bon développement de votre activité. Pour en profiter, une offre à bas coût est disponible : 49 dollars à vie au lieu de 499 dollars. Cela comprend la création d’un compte pour un business. Pour développer plus d’activités avec Oode, il faudra opter pour une des licences supérieures, démarrant à 149 dollars. Ne perdez pas de temps, car ces promotions ne sont effectives que jusqu’au 13 avril !

