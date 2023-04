Réussir à mettre en scène ses produits en ligne est un véritable enjeu. Les photos doivent susciter l’intérêt des consommateurs à travers un écran et les pousser à passer à l’achat. Pour ce faire, les articles doivent être placés dans un environnement qui les sublime. Si faire appel à un photographe semble la solution la plus adéquate, elle n’est financièrement pas idéale pour les e-commerçants avec un budget réduit.

Utiliser la puissance de l’intelligence artificielle (IA) peut être une bonne alternative. Des outils comme Blend et le Generative Background Creator de PixelBin exploitent cette technologie pour vous aider à valoriser votre produit. Avec PixelBin, une courte description suffit pour qu’il soit intégré à une scène, créant une véritable ambiance.

Des rendus professionnels pour mieux vendre vos produits

Après avoir téléchargé la photo de votre produit ou son URL sur la plateforme, il suffit de cliquer sur le bouton “Transform” pour accéder à l’outil “AI Background Generator”. À partir de là, c’est à vous d’écrire le prompt qui permettra à l’intelligence artificielle de savoir quel arrière-plan vous souhaitez. Il faut qu’il soit bien détaillé, et en anglais. Cela peut être “a wood table with flowers on the left and good light”. Vous pouvez par ailleurs choisir si la mise au point se fait sur l’objet ou le fond.

Vous avez un aperçu du traitement de l’image dans la petite fenêtre, onglet “Applied”. Pour découvrir le résultat, plusieurs possibilités vous sont proposées : télécharger le visuel en ZIP et en CSV (utile pour le traitement en bulk), ou le sauvegarder dans vos fichiers PixelBin. Le rendu est professionnel et permet de mettre facilement en valeur vos produits sans pour autant y passer des heures.

L’outil dispose d’autres fonctionnalités pour retoucher vos visuels. Parmi celles-ci, une option pour réduire le bruit de vos photos afin qu’elles soient plus nettes. Une autre est disponible pour détecter et effacer un filigrane, supprimer un arrière-plan, augmenter la résolution ou encore extraire un texte. D’autres dispositifs pour éditer vos images sont proposés, comme le contraste, la rotation, la compression…

Tous vos actifs numériques peuvent être stockés sur la plateforme. Vous pouvez les partager directement depuis celle-ci à vos collaborateurs pour éviter les allers-retours inutiles par e-mail.

Il est possible d’intégrer des modules complémentaires pour étendre davantage les capacités de PixelBin. Pour le moment, RemoveBG, AWS Rekognition et Google Vision sont pris en charge.

La solution est accessible gratuitement avec 15 GB de stockage 45 crédits permettant d’utiliser ses différents outils. Pour plus de possibilités, des licences payantes sont affichées dès 29 dollars par mois.