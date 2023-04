Des clients aux fournisseurs en passant par les employés, les contrats régissent les relations des entreprises depuis la nuit des temps. Pour autant, ils apparaissent toujours comme de longs processus complexes et rebutants. Ceci vient du fait qu’ils sont souvent gérés manuellement dans les organisations.

Alors, lorsqu’il faut éditer et gérer plusieurs documents PDF en même temps, cela se transforme vite en cauchemar.

Pour éviter de passer des jours et des jours sur un contrat et échanger un nombre incalculable de mails pour arriver à ses fins, une autre solution s’impose : un logiciel de gestion de contrats. Dans ce livre blanc, Oneflow, plateforme complète qui permet de créer, signer et suivre tous ses contrats, vous emmène à sa découverte.

L’expert vous explique le fonctionnement de la solution, ses avantages et comment la mettre en place dans votre société pour gagner en efficience.

Le logiciel de gestion de contrats, un indispensable pour les entreprises

En entreprise, la gestion des contrats est fréquemment assimilée à une perte de temps dans les recherches, des problématiques quant à la confidentialité des informations partagées et de nombreux allers-retours entre les parties prenantes qui ralentissent l’ensemble du processus de validation. Autant dire que cette tâche est une véritable prise de tête pour bon nombre d’organisations.

Si c’est votre cas, cela signifie qu’il est temps de trouver une solution alternative qui vous permettra de simplifier la création, la signature et le pilotage de ces précieux documents. Les logiciels de gestion de contrats, tels que Oneflow, répondent parfaitement à cette description. Ils permettent de les organiser et les stocker depuis une seule plateforme, de suivre les dates d'échéance et de créer des rappels pour les tâches importantes.

Chaque département devant apposer sa signature ou relire le document peut le faire depuis la solution. Dites au revoir aux échanges d’e-mails à chaque modification à effectuer ! Dès qu’une rectification est faite ou qu’un commentaire est ajouté, la contrepartie est informée grâce à une notification automatisée.

Il ne s’agit que d’un des nombreux atouts que présente un outil de gestion de contrats. Signature, analyse, intégrations… Le logiciel dispose de plusieurs avantages. Pour tous les découvrir et comprendre comment il peut vous aider à automatiser vos contrats, il suffit de télécharger ce livre blanc.

Une solution aux multiples intérêts

Si les possibilités offertes par une solution de gestion de contrats paraissent claires, une question subsiste néanmoins : quel est l’intérêt d’une telle solution pour une entreprise ?

Dans ce guide, Oneflow vous déroule les cinq avantages clés du contrat numérique, à commencer par le gain de temps. Traditionnellement, la gestion de contrats s’apparente à une tâche laborieuse et fastidieuse. Il faut créer le document, revoir les accords, obtenir les signatures de chaque partie… Autant d’étapes qui sont simplifiées lorsque le processus est automatisé. Selon une étude menée par Forrester et Aberdeen, l’utilisation d’un tel système réduit le temps d’approbation d’en moyenne 82 %.

En plus d’accélérer les procédures, il contribue aussi à diminuer les risques d’erreurs de saisie ou de retranscription manuelles des informations. Elles peuvent entraîner des litiges coûteux, évitables grâce aux outils d’automatisation des contrats. Grâce à ceux-ci, les entreprises s’assurent que les termes et les conditions sont correctement rédigés et conformes aux réglementations en vigueur.

Sécurité, praticité, rentabilité… Dans ce livre blanc, Oneflow mentionne l’ensemble des avantages que présente un logiciel de gestion de contrats pour votre entreprise. Il vous libère de cette tâche administrative rébarbative afin que vous vous occupiez du plus important, à savoir le développement de votre activité.