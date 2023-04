L’Arabie saoudite investit 38 milliards de dollars supplémentaires dans l’industrie du jeu vidéo, montrant les grandes ambitions du pays dans ce secteur.

De nombreux investissements au cours des dernières années

Avec ce nouvel investissement, le pays souhaite diversifier son économie afin de ne pas uniquement dépendre du pétrole. Depuis plusieurs années déjà, l’Arabie saoudite injecte progressivement des fonds dans le jeu vidéo. Elle possède désormais une participation de 8,3 % dans Nintendo, ce qui en fait le plus important actionnaire étranger du géant de l’industrie.

Elle détient également des parts dans des studios de renom comme Electronic Arts, Take Two et Activision Blizzard. Son ambition d’injecter 38 milliards de dollars dans le secteur avait déjà été rapportée à la fin 2022, et l’information est désormais officielle. Selon Bloomberg, le financement va être réalisé par le Savvy Gaming Group, une filiale du Public Investment Fund (PIF), le fonds d’investissement présidé par le prince héritier Mohammed bin Salman.

Au départ, le groupe s'est concentré sur le secteur de l’e-sport, mais après avoir pris conscience des défis qu'il représentait, il s'est orienté vers l'édition et le développement de jeux. « Une partie de notre mandat consiste à aider les partenaires et les autres entreprises à venir en Arabie saoudite et à choisir Riyad plutôt qu'un autre endroit pour établir une maison d'édition ou une entreprise de distribution pour desservir la région », explique Brian Ward, PDG du Savvy Gaming Group.

Devenir un acteur majeur d’ici à 2030

Si l'Arabie Saoudite n’est pas présente dans le secteur mondial du développement de jeux, son nombre de joueurs augmente rapidement. Le pays compte environ 21 millions de joueurs, soit environ 58 % de sa population. Le marché du jeu vidéo en Afrique du Nord et en Asie de l'Ouest devrait atteindre 2,79 milliards de dollars d'ici 2026, une hausse non négligeable de 56 % et une tendance que l’Arabie saoudite compte exploiter.

Le Savvy Gaming Group veut ainsi devenir un acteur majeur du secteur d’ici à 2030. Pour renforcer son influence, il développe actuellement un jeu mobile qui sera suivi d’un titre sur console à travers son studio Savvy Games Studios, qui emploie 45 personnes. Le groupe envisage également de racheter des studios ou des éditeurs de jeux à l'étranger. Il dispose d’une cagnotte de 13 milliards de dollars pour une première acquisition.