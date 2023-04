Le ministre chinois des Affaires étrangères, Qin Gang a demandé au Japon de ne pas soutenir les restrictions américaines sur l’industrie chinoise des semi-conducteurs lors d'une visite de son homologue, Yoshimasa Hayashi, le 1er avril. Depuis la mise en place de ses sanctions en octobre, Washington essaie de rallier ses alliés historiques pour obtenir d'eux des mesures similaires.

Le Japon devrait s'aligner sur les États-Unis

En octobre 2022, l'Administration Biden a pris la décision de durcir ses sanctions sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine. Dorénavant, les fondeurs chinois placés dans l'Entity List n'ont plus la possibilité d'importer des composants électroniques américains performants ni de machines permettant la fabrication de telles puces. Un véritable coup dur pour l'industrie chinoise du semi-conducteur qui tente désormais de composer avec ces restrictions.

Pour rendre ses mesures plus efficaces, Washington est entré en étroites négociations avec les Pays-Bas afin que ASML, le plus grand fabricant de machines lithographiques au monde, ne fournisse pas ses produits aux entreprises chinoises. Le pays européen semble avoir décidé de suivre sur les restrictions américaines. En parallèle, le gouvernement américain a entrepris la même démarche avec le Japon. À la fin du mois de mars, l'archipel nippon a confirmé s'aligner sur les sanctions américaines en restreignant les exportations de matériel de confection de semi-conducteurs.

Cette décision a été mal vécue par Pékin. Avec la décision du Japon, le pays perd un élément clé de sa chaîne d'approvisionnement. Le gouvernement chinois aurait profité de la venue en Chine de Yoshimasa Hayashi, afin de tenter de le convaincre de ne pas appliquer ces mesures. « Les États-Unis ont utilisé des tactiques d’intimidation pour réprimer brutalement l’industrie japonaise des semi-conducteurs, et maintenant les mêmes tactiques sont à nouveau utilisées contre la Chine. Ce que vous ne voulez pas, ne le faites pas aux autres, » aurait déclaré le ministre chinois à Yoshimasa Hayashi selon les informations obtenues par la CNBC.

La Chine tente de négocier pour mettre fin à ces restrictions

Pour convaincre le pays du Soleil Levant, l'Empire du Milieu a essayé de lui rappeler son passé glorieux dans le secteur des semi-conducteurs. En effet, le Japon était passé devant les États-Unis au cours des années 80 et avait conservé son avance, certes modeste, face à son concurrent américain jusqu'à la fin des années 2000 et l'émergence de Taïwan. Depuis, le Japon a perdu de sa superbe sur ce marché. Un plan ambitieux a été adopté dans l'espoir de redevenir un leader du secteur.

« Le Japon ne devrait pas aider le tigre américain, car la douleur est toujours là. L’embargo ne fera qu’inspirer davantage la détermination de la Chine à se tenir debout » a ajouté Qin Gang. Pékin considère que le Japon aurait perdu sa place de leader à cause de multiples mesures passées prises par les États-Unis. Lors de cette entrevue entre les deux ministres des Affaires étrangères, Yoshimasa Hayashi a précisé que pour l'heure, ses restrictions à l'exportation ne visaient aucun pays en particulier. Pour la Chine, il ne fait aucun doute que ces annonces-là concernent et qu'elle devra plus que jamais, compter que sur elle-même.