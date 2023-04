Le Parlement sud-coréen a approuvé une législation visant à largement renforcer la production locale de semi-conducteurs, alors que cette technologie est devenue un enjeu primordial pour plusieurs pays.

Inciter les entreprises sud-coréennes à produire localement

La Corée du Sud est un acteur majeur du secteur des semi-conducteurs. Le pays abrite Samsung et SK Hynix, les deux plus grands fabricants de puces mémoire au monde. Avec cette nouvelle loi, il souhaite réaffirmer sa domination dans le secteur technologique et inciter ses entreprises à produire davantage localement.

Celle-ci prévoit un crédit d'impôt à 15 %, contre 8 % actuellement, pour les grandes sociétés qui investissent dans des usines, tandis que les petites et moyennes entreprises verraient l'allégement fiscal passer à 25 %, contre 16 % aujourd’hui.

Il y a peu, en réponse à ce plan, Samsung annonçait son ambition d’investir 230 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années pour développer la production sud-coréenne de semi-conducteurs. Le gouvernement subventionnera en partie les projets de l’entreprise. Samsung prévoit de construire cinq usines de fabrication de puces et d’attirer jusqu'à 150 fabricants de matériaux, de pièces et d'équipements, près de Séoul.

Si la Corée du Sud est l’un des leaders mondiaux dans la fabrication de semi-conducteurs, elle dépend encore largement d’entreprises étrangères pour les matériaux, les pièces et les équipements nécessaires à l'assemblage de ces puces et d'autres produits. La nouvelle législation s’inscrit dans le cadre d’un investissement massif de 422 milliards de dollars annoncé par le gouvernement pour booster des secteurs clés comme les semi-conducteurs et les véhicules électriques

La situation complexe de la Corée du Sud

Ces derniers mois, le pays a été affecté par le ralentissement économique mondial et la crise qui touche le marché des semi-conducteurs. Le secteur technologique est l'un des principaux moteurs de son économie reposant sur le commerce, et représentait environ 12 % de ses exportations totales le mois dernier, rapporte Bloomberg.

À ces difficultés, viennent s’ajouter la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. La Corée du Sud se retrouve prise en étau entre les deux premières puissances mondiales ; Washington imposent d’importantes restrictions sur les exportations de technologies liées aux semi-conducteurs vers l’Empire du Milieu, ce qui a un impact sur les entreprises sud-coréennes, qui dépendent grandement de l’industrie chinoise.

En amont, les États-Unis ont approuvé le Chips Act, une législation visant à booster leur production locale de semi-conducteurs en octroyant des financements aux entreprises, même étrangères, qui investissent dans le pays. Pour pouvoir en bénéficier, il faut toutefois répondre à de nombreux critères. L’un d’eux est de limiter les transactions avec la Chine dans le secteur, ce qui inquiète passablement la Corée du Sud.

Les semi-conducteurs sont aujourd’hui considérés comme une technologie essentielle pour l’avenir. En plus de la Corée du Sud et des États-Unis, la Chine, le Japon ou encore l’Union européenne mettent en place des plans afin de devenir davantage autonomes concernant leur production.