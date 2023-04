Publier une capture d’écran photo ou vidéo en ligne demande une attention toute particulière. Les contenus peuvent comporter des informations confidentielles que vous ne souhaitez surtout pas divulguer sur la toile. Pour les masquer, il est commun de gribouiller sur le texte ou l’image en question afin de la cacher, mais le rendu n’est pas très propre. Pour les masquer correctement et sans se prendre la tête, il existe des extensions comme Blurweb.

Masquer les informations confidentielles en une fraction de seconde

Après avoir installé l’extension, il vous suffit de l’activer au moment de partager votre écran ou de réaliser votre enregistrement. La barre latérale s’affichant en bas de l’écran vous confirmera que l’extension est lancée. Depuis celle-ci, il vous suffit de cliquer sur l’icône du rouleau puis sur la zone à flouter pour que les informations soient masquées. Vous pouvez contrôler l’intensité du floutage à l’aide des boutons “+” et “-”. La gomme vous permettra de déflouter le texte ou l’objet en question si nécessaire.

Dans la même catégorie Zoom poursuit l’expansion de sa plateforme de travail hybride

L’extension fonctionne sur n’importe quelle page web. Les éléments resteront masqués même si vous quittez le site en question et que vous y revenez plus tard. De cette façon, il n’est pas nécessaire de refaire la manipulation à chaque fois, et vos données sont bien cachées tout au long de votre partage d’écran ou enregistrement. Pour déflouter tous les éléments, un clic sur “Clear all” et le tour est joué.

Avec cet outil, plus besoin d’éditer votre vidéo après l’avoir enregistrée et de cacher les informations avec une forme ou un griffonnage pas forcément esthétique. L’extension permet de le faire en temps réel et d’obtenir un rendu soigné.

Vous pouvez profiter de Blurweb sur les principaux navigateurs, car il est disponible sur Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge et Safari.

L’offre actuelle de la marketplace AppSumo vous offre la possibilité d’obtenir l’outil à bas coût : 17 dollars à vie au lieu de 28 dollars, soit -39 % ! Toutes les fonctionnalités sont incluses, dont un accès sur trois appareils. Les licences supérieures vous en proposent davantage.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.