Le département de la justice américaine (DOJ) a annoncé le 3 avril 2023 avoir déposé une plainte antitrust contre Activision Blizzard. Le ministère considère que l'éditeur de jeux vidéo aurait imposé ses propres règles afin de mettre en place un plafond salarial (salary cap) qui serait anticoncurrentiel pour les joueurs professionnels de ses ligues d'esport sur les titres vidéoludiques Overwatch et Call of Duty.

Une taxe salariale aurait accentué les inégalités et favorisé les pratiques antitrust

Ces derniers mois, chacune des ligues détenues par Activision Blizzard a vu la mise en application d'une taxe salariale dite d'équilibre concurrentiel. Initialement, il s'agissait d'une mesure prise par le développeur pour faire en sorte que si l'une des équipes payait ses joueurs au-delà d'une limite imposée, elle serait condamnée à payer une amende : cette fameuse taxe salariale. L'ensemble de cet argent était ensuite redistribué aux équipes non fautives.

En théorie, ce salary cap et cette taxe devaient empêcher les équipes les plus riches d'acquérir les meilleurs joueurs en leur proposant des salaires exorbitants. Pour le département de la Justice américaine, cette mesure a plutôt renforcé les inégalités entre les équipes et entre les joueurs d'une même équipe. Si une équipe voulait payer un gros salaire à un joueur, il lui suffisait de baisser celui de ses autres membres.

Comme le précise le communiqué de presse du DOJ, « Les équipes ont également compris que la taxe incitait leurs concurrents à limiter la rémunération des joueurs, aggravant encore les effets anticoncurrentiels de la taxe ».

Activision Blizzard décide de mettre un terme à son salary cap dans l'esport

Pour lutter contre ces inégalités entre les joueurs d'une même équipe et entre les différents concurrents de ces ligues d'esport, le DOJ a décidé de porter plainte contre Activision Blizzard dans le but qu'elle retire ce salary cap. À peine la plainte déposée, les deux parties ont négocié et se sont finalement entendues. L'éditeur américain a alors décidé de retirer sa taxe salariale, mettant fin au plafond salarial des joueurs de ses ligues.

Dans un communiqué parvenu à The Verge, l'entreprise affirme qu'elle « s’engage à être un leader dans l’industrie de l’esport et à créer des opportunités pour les joueurs de gagner un salaire et des avantages équitables ». Pour y parvenir, elle dit avoir « créé des opportunités de carrière viables pour les joueurs nécessitant un salaire minimum et des avantages sociaux obligatoires dans le cadre de contrats de joueurs ».

Activision Blizzard ajoute avoir toujours cru, et croit toujours « que la taxe sur l'équilibre concurrentiel était légale et qu'elle n'avait pas d'impact négatif sur les salaires des joueurs ». C'est pour se mettre en conformité avec la loi que la société a pris la décision de ne plus prélever cette taxe. La décision prise par l'entreprise semble raisonnable compte tenu du fait que Microsoft souhaite acquérir l'entité depuis plus d'un an. Plusieurs régulateurs sont en train d'enquêter pour valider ou non cette opération et l'entreprise de Satya Nadella fait tout pour convaincre les autorités. L'ajout d’allusions de pratiques antitrust ne serait pas bien vu dans le dossier d'acquisition, ce qu'ont bien compris les deux firmes.