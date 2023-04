La stratégie de baisser les prix chez Tesla porte ses fruits. Le constructeur automobile a annoncé, ce dimanche 2 avril, avoir augmenté de 4 % ses livraisons lors des trois premiers mois de l’année par rapport au précédent trimestre. Une croissance qui reste tout de même en dessous des attentes des analystes.

La production réalise elle aussi un nouveau record

Nouveau record pour Tesla : plus de 422 000 véhicules ont été livrés au premier trimestre 2023. Il s’agit d’une hausse de 36 % par rapport à la même période l’an passé. Dans son communiqué, la société a annoncé la vente de 10 695 de ses Model les plus chers S et X. La plus grande partie des ventes de Tesla provient de la berline Model 3 et du SUV Model Y avec 412 180 livraisons.

Ces deux derniers véhicules ont vu leur prix diminuer dans le monde entier en janvier. Par exemple, les Model 3 sont passés de 53 490 euros à 44 990 euros, pouvant même descendre jusqu’à 39 990 euros avec le bonus écologique en France.

Cette baisse a créé une guerre des prix en Chine dont Tesla semble sortir vainqueur. Selon les données de la China Passenger Car Association (CPCA), les livraisons de l'entreprise américaine ont augmenté d’au moins 30 % en février 2023 par rapport au même mois en 2022.

Tesla a aussi établi un nouveau record de production. Le constructeur automobile a produit 440 808 soit une légère augmentation de 1 % face au quatrième trimestre 2022. L’entreprise a notamment accéléré la production dans ses usines à Berlin, au Texas et en Chine où les restrictions sanitaires ont été levées.

Malgré ces records de livraisons et de production, les chiffres sont en dessous des attentes des analystes. Ils prévoyaient en moyenne un peu plus de 430 000 véhicules vendus au premier trimestre 2023 d’après Refinitiv, un fournisseur de données sur les marchés financiers.

Pour le moment, Tesla semble sur la bonne voie pour respecter la promesse d’Elon Musk. En janvier, le directeur général avait déclaré que les livraisons devraient atteindre les 2 millions en 2023 contre 1,2 million en 2022. Côté finances, Tesla publiera son bilan trimestriel le 19 avril prochain.